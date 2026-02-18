Das Petzl Frankenjura Kletterfestival steigt 2026 wieder

Am Fronleichnamswochenende ist es wieder soweit. Kletterinnen und Kletterer sind eingeladen nach Königstein, um das Petzl Frankenjura Kletterfestival zu feiern. Es warten hochkarätige Workshops, Vorträge und Filme von und mit Petzl Athleten und Fachleuten aus der Kletterszene. Für den Besuch des Kletterfestivals und die Übernachtung auf dem Gelände ist keine Voranmeldung nötig. Lediglich für die begehrten Workshop-Plätze sollten Interessierte sich anmelden (ab Mitte April auf der Festivalwebseite).

Simon Toplak Ein sportlicher Höhepunkt des Festivals ist der Deep Water Solo Boulder-Wettkampf, der im Naturbad von Königstein an einer eigens dafür errichteten, künstlichen Wand ausgetragen wird.

Workshops, Filme und Inspiration auf der Bühne Während tagsüber die zahlreichen Experten-Workshops zum Mitmachen einladen, schafft der Open-Air-Filmabend Raum für große Geschichten und leise Momente.

Darüber hinaus dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf weitere hochkarätige Gäste – unter ihnen Alex Megos – aus der internationalen Kletterszene freuen.

Live-Musik am Abend Wenn die Sonne untergeht, gehört die Bühne auch der Musik:

Freitag: Thomas Huber bringt mit seiner Band Plastic Surgery Disaster Rock und Bergsport zusammen.

Samstag: Jamaram sorgen mit ihrem unverwechselbaren Sound für ausgelassene Stimmung, bevor The Ohohohs den Festivalabend weitertragen.

Simon Toplak Die Festivalbühne wird wieder Raum für Geschichten aus der Welt des Kletterns bieten. Unter anderem wird Lara Neumeier, die seit einem Jahr als professionelle Kletterin lebt und schon zwei Routen der legendären Alpen-Trilogie klettern konnte, von ihren Expeditionen, Abenteuern und persönlichen Erfahrungen berichten.



"Was das Petzl Kletterfestival seit jeher auszeichnet, ist die besondere Atmosphäre", erklärt Nils Beste, Sport Marketing Manager bei Petzl Deutschland und Organisator des Festivals: "Das Miteinander von internationalen Top-Athletinnen und Athleten, lokalen Kletterbegeisterten, Familien, Neugierigen und langjährigen Festivalgästen, der perfekte Rahmen durch die Landschaft, den Zeltplatz und das Naturbad in Königstein: Besser geht es nicht."

Wie auch schon 2024 spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle Veranstalter Petzl finanziert die Möglichkeit, die Anreise zum Festivalgelände und die Fahrten zu den Klettergebieten umweltfreundlich zu gestalten und einen kostenlosen Shuttlebus zum Festivalgelände anzubieten.

Neben dem Unterhaltungsprogramm gibt es zahlreiche Ausstellerstände führender Outdoor-Marken wie Petzl, Patagonia, Bergzeit, Scarpa, LaSportiva, Deuter, Tenaya, Rafiki, und Yeti, die ihre neuesten Produkte präsentieren, Reparaturservices anbieten und Leihausrüstung zur Verfügung stellen.

Für das leibliche Wohl sorgen Foodtrucks mit vielfältigem Angebot, die das Festivalgelände auch kulinarisch zum Treffpunkt machen.