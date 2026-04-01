La Sportiva Climb World Tour 2026: Kletter-Roadtrip durch Europa

Vergiss steife Kick-off-Events! Für die Climb World Tour 2026 schmeißt La Sportiva das alte Konzept über Bord und schickt stattdessen einen Tourbus auf die Reise. Anfang April rollt er los, um eine Mission zu erfüllen: die europäische Kletter-Community zu vereinen, ganz egal, ob dein Herz für die Halle oder den Fels schlägt.

Vom Asphalt zum Fels – und zurück Das Motto für 2026 lautet: "On the Road!" Ein echter Van-Roadtrip verbindet die heißesten Kletter-Metropolen Europas – von Turin über Paris und Brüssel bis nach Stockholm, München und Wien. Doch das ist nur die halbe Miete. Zwischen den Stopps in den urbanen Klettertempeln führt die Route raus in die Natur, zu den legendären Felsen, die Klettergeschichte geschrieben haben. So schlägt die Tour die perfekte Brücke zwischen der modernen Hallenszene und den wilden Outdoor-Wurzeln, die tief in der DNA von La Sportiva verankert sind.

Mit an Bord sind einige der bekanntesten La Sportiva-Athleten. Sie sind nicht nur Zugpferde, sondern erzählen ihre Geschichten und teilen ihre Leidenschaft hautnah mit dir. Mach dich bereit für eine Reise, die das Beste aus beiden Welten zusammenbringt und zeigt, was Klettern heute wirklich ausmacht: eine riesige, verbundene Gemeinschaft.

Beim Tourstopp in München am 26. April werden Stefano Ghisolfi, Lara Neumeier sowie die Brüder Iker und Eneko Pou dabei sein, herausragende Persönlichkeiten der internationalen Kletterszene der heutigen Zeit.