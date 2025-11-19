Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Klettern
Bouldern

Elias Iagnemma klettert „Exodia”: die weltweit erste 9A+ Boulder?

Weltweit erster 9a+ Boulder?
Elias Iagnemma klettert „Exodia“

Inhalt von

Der La Sportiva-Athlet Elias Iagnemma aus den Abruzzen erschließt neue Route im Piemont und setzt wichtigen Meilenstein für die internationale Boulderszene.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.11.2025
Als Favorit speichern
Elias Iagnemma "Exodia"
Foto: Paolo Marengo/La Sportiva

Mit der Erstbegehung von "Exodia" im Val Pellice setzt Elias Iagnemma einen möglichen neuen Schwierigkeitsgrad in der internationalen Boulderszene: 9A+. Die Route zählt damit zu den extremsten Linien weltweit – und könnte die Grenzen des Machbaren erneut verschieben.

Val Pellice – Ein verborgenes Boulderjuwel

Das Boulderproblem in der Nähe des Rifugio Barbara wurde bereits vor Jahren von Kletterlegende Christian Core entdeckt, blieb aber lange unbeachtet. 2021 nahm sich Iagnemma der Linie an. Über vier Jahre hinweg arbeitete der aus den Abruzzen stammende Boulderer mit unermüdlicher Konsequenz an jedem einzelnen Zug. Mehr als 200 Tage verbrachte er am Fels, analysierte Bewegungsabfolgen, Feinstrukturen und Griffpositionen, bis alles saß.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Social Icon Instagram

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Technik, Taktik, Terrain

"Exodia" erfordert nicht nur physische Höchstleistung, sondern auch ein tiefes Verständnis für Körperpositionierung und Präzision. Die Linie kombiniert athletische Power mit millimetergenauer Technik. Für Iagnemma ist die Route nicht nur ein sportlicher Triumph, sie steht auch für seine enge Verbindung zur Region: Das Val Pellice sei ein unterschätztes Gebiet mit enormem Potenzial, sagt der Italiener, der auch andere Boulderprobleme dort erschließen will.

Eine neue Benchmark?Ob "Exodia" als 9A+ anerkannt wird, bleibt abzuwarten. Die Bewertung liegt nun in der Hand der Kletter-Community. Doch fest steht: Elias Iagnemma hat mit dieser Begehung eine neue Dimension eröffnet. Sie steht für visionäres Routenverständnis, Mut zur Lücke und eine Hingabe, die weit über das Normale hinausgeht.

Ein Athlet mit Tiefgang

Elias Iagnemma hat sich mit Fleiß und Neugier in der Szene etabliert. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und hat sich kontinuierlich nach oben gearbeitet. Seine Projekte, darunter der ikonische 9A-Boulder "Burden of Dreams" (2024) und "The Big Slamm" (2025), der als erster italienischer 9A gilt, zeigen, wie konsequent er an der Spitze agiert. Klassiker wie "Dreamtime", "Gioia" oder "Ephyra" ergänzen sein beeindruckendes Portfolio.

Elias Iagnemma ‚Exodia‘
Paolo Marengo/La Sportiva

"Exodia" – eine Hommage an Yu-Gi-Oh!

"Als ich ‚Exodia‘ entdeckte, ein unvollendetes Projekt des legendären Christian Core, machte es bei mir Klick. Die Line ist unglaublich komplex. Es gab viele Momente, in denen ich aufgeben wollte, aber ich habe Saison für Saison weitergemacht und es als persönliche Herausforderung betrachtet. Nach mehr als vier Jahren voller Versuche, Misserfolge und kleiner Fortschritte kam endlich alles zusammen: meine mentale Verfassung, die Bedingungen und ja, vielleicht auch ein bisschen Glück … oder vielleicht einfach nur pure Beharrlichkeit.

"Exodia" – eine Hommage an Yu-Gi-Oh! – war die schwierigste Herausforderung meines Lebens, weshalb ich eine Bewertung von 9A+ / V18 vorschlage. Ich bin mir sicher, dass es zumindest für mich extrem schwierig sein wird, einen ähnlichen Prozess zu wiederholen. Ich hoffe, dass eines Tages jemand anderes ‚Exodia‘ in Angriff nehmen, die gleichen Emotionen wie ich erleben und seine eigene Meinung zu diesem Boulder äußern wird", kommentiert Elias die erfolgreiche Begehung.