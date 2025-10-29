Anmelden
Klettern
Kletterszene

Janja Garnbret flasht Pure Dreaming (8c+/9a) – ohne Kneepads

8c+/9a in Massone
Janja Garnbret flasht Pure Dreaming ohne Kneepads

Nach ihrem Erfolg beim Rock Master 2025 in Arco verschlug es Janja Garnbret direkt an den Fels: In Massone gelang ihr die Flash-Begehung der Route "Pure Dreaming" (8c+/9a).

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.10.2025
Janja Garnbret flasht "Puro Dreaming"
Foto: Vladek Zumr

Nach ihrem souveränen Auftritt beim Rock Master in Arco bewies Janja Garnbret erneut ihre Klasse – diesmal am Fels: In der Kletterregion Massone gelang der 26-jährigen Slowenin die Flash-Begehung der Route "Pure Dreaming", ursprünglich von Adam Ondra mit 9a bewertet.

Die Route wurde später auf 8c+ herabgestuft – unter anderem, weil sich mit dem Einsatz von Kneepads Schlüsselsequenzen entschärfen lassen. Garnbret verzichtete jedoch bewusst auf solche Hilfsmittel und meisterte die Linie in ihrer ursprünglichen Intensität. Ihre Begehung im ersten Versuch zeigt nicht nur außergewöhnliche technische Präzision, sondern auch ein tiefes Gespür für Routenlesen und Bewegungslösungen.

Mit diesem Erfolg unterstreicht Garnbret erneut ihre Vielseitigkeit: Zwischen Weltcup-Boulderwand und Kalkfels beweist sie eindrucksvoll, dass sie zu den komplettesten Athletinnen im modernen Sportklettern gehört.

