Boulderparadies im indischen Himalaja

Wann ist die beste Reisezeit? September bis Ende November. Wer das Gebiet wirklich auskosten möchte, sollte mindestens drei Wochen einplanen.

Wie komme ich nach Indien? Direktflüge (7h) nach Delhi ab Frankfurt, München, Wien, Zürich und Mailand.

Brauche ich für Indien ein Visum? Für Indien ist ein Visum notwendig. Schnell und einfach zu beantragen als e-visa.

Wie komme ich vom Flughafen nach Rakchham? Die etwa 600 Kilometer lange Strecke Delhi–Rakchham ist fast vollständig asphaltiert. Entweder mit dem Nachtbus nach Shimla oder Rampur und von dort mit dem Taxi weiter oder ganz per Taxi. Taxikosten für Delhi–Rakchham: etwa 300 Euro.

Sonja Zangerl

Worauf muss ich beim Geld achten? Der Wechselkurs lag bei Redaktionsschluss bei 110 Rupien pro Euro. Möglichst schon in Delhi oder Shimla wechseln, da Geldautomaten in der Region unzuverlässig sind. Im Rupin River Hotel werden auch Euro, Franken und Dollar akzeptiert, Kreditkarten funktionieren nicht.

Wo kann ich übernachten? Das Rupin River Hotel bleibt mit seiner Küche und dem herzlichen Personal die erste Adresse. Homestays sind etwas günstiger. Zum Beispiel: Folktales Residence, Shoshala Homestay, Sailya Camps. Das Shepherd House liegt etwas abseits – sehr feines Essen nach Voranmeldung. Für Reservierungen und aktuelle Informationen empfiehlt sich der Kontakt mit dem RMAC.

Ray Demski

Welche Ausrüstung benötige ich vor Ort? Vor Ort stehen Leih-Crashpads zur Verfügung (Organisation über den RMAC). Einkaufsmöglichkeiten im Dorf beschränken sich auf einen kleinen Kiosk. Im Nachbardorf Sangla gibt es eine größere Auswahl an Shops und Nahrungsmitteln. Kletter-, Boulder- und Wanderausrüstung sollte man vollständig mitbringen, dazu warme Kleidung, feste Schuhe, Stirnlampe, Thermoskanne, Tupperdose für den Proviant. Wasser in Rakchham (im Hotel Rupin, Folktales, Shoshala Homestay) ist trinkbar.