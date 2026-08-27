Schock in Nepal: Eine Sturzflut aus Eis und Schlamm reißt alles mit sich

Doch wie konnte es zu diesem Unglück kommen und was wird aktuell getan? Wir fassen die Lage für dich zusammen:
Das Warum: Ein Gletscherbruch als Auslöser
Als Hauptursache für die Katastrophe gilt ein massiver Gletscherabbruch im Himalaya. Nach Angaben von Experten löste der Abbruch eines Gletschers eine gewaltige Lawine aus Eis, Wasser und Geröll aus. Diese stürzte ins Tal und führte zu der plötzlichen und zerstörerischen Sturzflut entlang des Bhotekoshi. (siehe Instagram-Beitrag unten)
Anfängliche Vermutungen, ein Erdbeben könnte die Ursache gewesen sein, wurden korrigiert. Die gemessene seismische Aktivität war eine Folge der gewaltigen Lawine, nicht deren Auslöser. Auch ein sogenannter Gletscherseeausbruch oder schädigende Bauarbeiten auf chinesischer Seite werden als mögliche mitwirkende Faktoren diskutiert.
Die betroffene Region: Ein Nadelöhr für Trekking-Fans
Die Flutwelle hat vor allem die Bergregionen in den Distrikten Rasuwa und Nuwakot in der nepalesischen Provinz Bagmati verwüstet. Das Zentrum der Katastrophe liegt entlang des Flusses Bhotekoshi, der in den Gletschern Tibets entspringt und sich seinen Weg durch tiefe Schluchten nach Nepal bahnt.
Ein besonders schwer getroffener Ort ist das Dorf Syabrubesi. Du kennst es vielleicht, denn es ist ein beliebter Ausgangspunkt für Trekking-Touren in die Langtang-Region. Aufgrund seiner Bedeutung für den Tourismus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks zahlreiche Reisende und Einheimische in der Gegend, was die hohe Zahl der Vermissten erklärt. Die Flut zerstörte nicht nur Häuser, sondern auch essenzielle Infrastruktur wie Brücken, Straßen und Wasserkraftwerke, was die Region von der Außenwelt abschneidet.
Für das leidgeprüfte Langtang-Tal ist es eine erneute Tragödie. Bereits beim schweren Erdbeben 2015 wurde die Region durch eine gewaltige Fels- und Eislawine verwüstet, die das Dorf Langtang unter sich begrub. In Nepal kommt es leider immer wieder zu schweren Naturkatastrophen, insbesondere während der jährlichen Monsunzeit.
Aktuelle Lage: Rettungsarbeiten und internationale Hilfe
Im Mittelpunkt der Anstrengungen steht die verzweifelte Suche nach den über 1.300 Vermissten. Die nepalesische Armee und Sicherheitskräfte sind im Dauereinsatz, doch die gewaltigen Schlamm- und Geröllmassen machen viele Gebiete unzugänglich.
Die internationale Gemeinschaft hat schnell reagiert und Unterstützung zugesichert. Zahlreiche Länder, darunter die USA, Deutschland und China, haben finanzielle Hilfe, Hilfsgüter oder Rettungsteams bereitgestellt. Die Europäische Union unterstützt die Koordination durch die Bereitstellung von Satellitenbildern der betroffenen Gebiete, und auch die Vereinten Nationen haben ihre volle Unterstützung zugesagt.
Hilfsorganisationen wie das Nepalesische Rote Kreuz, Caritas und CARE sind bereits vor Ort, um die Überlebenden mit Notunterkünften, Trinkwasser und medizinischer Versorgung zu unterstützen und den langfristigen Wiederaufbau vorzubereiten.
Offizielle Warnung und Sicherheitshinweise für Reisende
Das deutsche Auswärtige Amt hat eine aktuelle Sicherheitswarnung herausgegeben. Das volle Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht absehbar.
Wichtig für deine Reiseplanung:
- Gesperrte Straßen: Die nepalesischen Behörden haben die Straße von Kathmandu nach Pokhara/Chitwan/Nagarkot teilweise gesperrt. Es besteht die Gefahr von Überschwemmungen in anderen Landesteilen, besonders entlang des Flusses Trishuli.
- Katastrophengebiet meiden: Reisende werden dringend aufgefordert, das Katastrophengebiet im Rasuwa-Distrikt zu meiden.
- Informiert bleiben: Informiere dich laufend über die lokalen Medien und bei deinem Reiseveranstalter über die aktuelle Lage.
- Anweisungen befolgen: Beachte unbedingt alle Verbote, Hinweisschilder und die Anweisungen der lokalen Behörden.
- Touren kritisch prüfen: Prüfe vor jeder Wanderung kritisch, ob die Wetterverhältnisse eine sichere Tour zu deinem geplanten Ziel zulassen.
Die nepalesischen Behörden haben folgende Notrufnummern veröffentlicht: 1234/1144 oder die Touristenpolizei unter +977 9851289445.