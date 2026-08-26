RevolutionRace in Deutschland: Erster Store öffnet im Herbst

RevolutionRace macht ernst: Im Herbst 2026 eröffnet der skandinavische Outdoor-Ausrüster seinen ersten Store in Deutschland. Standort wird das Westfield Centro in Oberhausen sein – eines der größten Einkaufszentren des Landes.

Die Wahl des Standorts ist kein Zufall: Nordrhein-Westfalen ist die stärkste Region für RevolutionRace in Deutschland. Knapp 20 Millionen Menschen leben hier, darunter in Großstädten wie Düsseldorf, Köln und Dortmund. Das Westfield Centro liegt verkehrsgünstig mitten im Herzen dieser dicht besiedelten Region.

"Wir freuen uns sehr, unseren ersten Store in Deutschland zu eröffnen, unserem größten Markt", erklärt Paul Fischbein, CEO von RevolutionRace. Die Eröffnung sei ein natürlicher nächster Schritt nach der erfolgreichen Etablierung stationärer Geschäfte in Schweden. "Dadurch können wir unsere Präsenz bei bestehenden Kunden in der Region stärken und gleichzeitig neue Kunden über eines der größten Einkaufszentren Deutschlands erreichen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für RevolutionRace."

Premium-Linie für anspruchsvolle Abenteuer Im neuen Store kannst du unter anderem auch die RVRC Ultra Series hautnah erleben – die technisch fortschrittlichste Kollektion der Marke. Seit ihrer Markteinführung im Oktober 2025 will man mit der Premium-Linie neue Maßstäbe im Outdoor-Segment setzen – basierend auf dem Fünf-Schichten-Prinzip, das speziell für den Alpinismus entwickelt wurde.

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Die Ultra Series kombiniert High-Tech-Materialien wie Polartec, Primaloft-Isolierung und das RECCO-Rettungssystem mit dem bewährten Preis-Leistungs-Verhältnis von RevolutionRace. Alle Produkte wurden sowohl im Labor als auch in den Bergen getestet und sollen höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit, Komfort und Nachhaltigkeit erfüllen.