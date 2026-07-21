Dieses 300 Euro-Zelt stellt teure Konkurrenten in den Schatten

Allrounder zum Sparpreis

Alles in allem entpuppte sich das Robens Lodge 2 EXP im Vergleichstest 2026 als beste Kuppel unter 500 Euro. Mit einem UVP von 320 Euro ist das Robens Lodge 2 Exp schon sehr günstig zu haben – aktuell wird es hier sogar für nur 200€ angeboten. Ziemlich wenig für ein so sturmfestes Kuppelzelt (Limit: 125/110 Seite/Eingang)! Dank gutem Raumangebot im Innenraum kann man im Robens-Zweipersonenzelt auch Schlechtwettertage bequem aussitzen, bei warmer, trockener Witterung lässt man die Außenhaut einfach weg. Das Gewicht von knapp 3,1 Kilogramm liegt voll im Rahmen, die Material- und Verarbeitungsqualität überzeugt ebenfalls.