Dieses 300 Euro-Zelt stellt teure Konkurrenten in den Schatten

Allrounder zum Sparpreis
Das Zelt im Test
Alles in allem entpuppte sich das Robens Lodge 2 EXP im Vergleichstest 2026 als beste Kuppel unter 500 Euro. Mit einem UVP von 320 Euro ist das Robens Lodge 2 Exp schon sehr günstig zu haben – aktuell wird es hier sogar für nur 200€ angeboten. Ziemlich wenig für ein so sturmfestes Kuppelzelt (Limit: 125/110 Seite/Eingang)! Dank gutem Raumangebot im Innenraum kann man im Robens-Zweipersonenzelt auch Schlechtwettertage bequem aussitzen, bei warmer, trockener Witterung lässt man die Außenhaut einfach weg. Das Gewicht von knapp 3,1 Kilogramm liegt voll im Rahmen, die Material- und Verarbeitungsqualität überzeugt ebenfalls.
Technische Daten
- Preis: 320 € / IZ zuerst
- Gewicht: 3155 g (nachgewogen)
- Packmaß/Gestänge: 11,2 L / 44 cm
- Einsatzbereich: Trekking, Camping
- Konstruktion: Kuppelzelt
- Materialhinweis: enthält recyceltes Polyester
- Materialbehandlung: PU-beschichtet, getapte Nähte
- Materialeigenschaften: PFC-/PFAS-frei, reißfest
- Wassersäule Außen: 5.000 mm
- Wassersäule Boden: 10.000 mm
- Anzahl Personen: 2
- Jahreszeit: Dreijahreszeiten
- Gestänge: Aluminium #7001, T6, 8,5/9,5 mm, eloxiert