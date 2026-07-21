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Dieses 300 Euro-Zelt stellt teure Konkurrenten in den Schatten

Ausgereifter Allrounder zum Sparpreis
Robens Lodge 2 EXP im Test

Das Robens Lodge 2 EXP gehörte im Test 2026 zu den besten Zelten unter 500 Euro und eignet sich für alle, die ein sturmfestes und großzügiges Kuppelzelt suchen. Aktuell ist es sogar 38% reduziert erhältlich!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.07.2026
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Zelttest 2026
Foto: Boris Gnielka

Allrounder zum Sparpreis

Das Zelt im Test

Robens Lodge 2 EXP
Boris Gnielka

Alles in allem entpuppte sich das Robens Lodge 2 EXP im Vergleichstest 2026 als beste Kuppel unter 500 Euro. Mit einem UVP von 320 Euro ist das Robens Lodge 2 Exp schon sehr günstig zu haben – aktuell wird es hier sogar für nur 200€ angeboten. Ziemlich wenig für ein so sturmfestes Kuppelzelt (Limit: 125/110 Seite/Eingang)! Dank gutem Raumangebot im Innenraum kann man im Robens-Zweipersonenzelt auch Schlechtwettertage bequem aussitzen, bei warmer, trockener Witterung lässt man die Außenhaut einfach weg. Das Gewicht von knapp 3,1 Kilogramm liegt voll im Rahmen, die Material- und Verarbeitungsqualität überzeugt ebenfalls.

Technische Daten

  • Preis: 320 € / IZ zuerst
  • Gewicht: 3155 g (nachgewogen)
  • Packmaß/Gestänge: 11,2 L / 44 cm
  • Einsatzbereich: Trekking, Camping
  • Konstruktion: Kuppelzelt
  • Materialhinweis: enthält recyceltes Polyester
  • Materialbehandlung: PU-beschichtet, getapte Nähte
  • Materialeigenschaften: PFC-/PFAS-frei, reißfest
  • Wassersäule Außen: 5.000 mm
  • Wassersäule Boden: 10.000 mm
  • Anzahl Personen: 2
  • Jahreszeit: Dreijahreszeiten
  • Gestänge: Aluminium #7001, T6, 8,5/9,5 mm, eloxiert

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