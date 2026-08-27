Caravan Salon Düsseldorf: Infos & mehr zur Camping-Messe

Unter dem Motto "Der Caravan Salon öffnet neue Welten" feiert die Leitmesse 2026 ihre 65. Ausgabe. Vom 28. August bis 6. September 2026 wird das Düsseldorfer Messegelände erneut zum Treffpunkt für alle, die mobiles Reisen lieben oder für sich entdecken möchten.

Der Caravan Salon entwickelt seine Angebotsstruktur konsequent weiter und schafft noch mehr Orientierung in der enormen Produktvielfalt. Neue, klar definierte Themenbereiche helfen dir dabei, Trends gezielt zu entdecken.

Offroad-Bereich in den Hallen 16 und 17: Ein Schwerpunkt liegt 2026 auf dem neuen Offroad-Bereich, in dem geländegängige Fahrzeuge sowie Präsentationen für besonders autarkes Reisen gebündelt gezeigt werden.

Dachzelt-Bereich in Halle 7a: Ebenfalls neu ist der eigenständige Dachzelt-Bereich, der den anhaltenden Trend rund um flexible und kompakte Reiseformen aufgreift und eine große Bandbreite an Modellen und Innovationen zeigt.

Bewährte Themenwelten wie Equipment & Outdoor (Halle 3), Travel & Nature (Halle 7) sowie Technology & Components (Hallen 13 und 14) bleiben in ihrem gewohnten Umfeld. Die Halle 9 steht aufgrund laufender Modernisierungsmaßnahmen weiterhin nicht zur Verfügung.

Wohnmobile, Wohnwagen und Campingbusse findest du gewohnt in den Hallen 1, 4-6, 10, 11 und 17.

Caravan Salon Düsseldorf

Spannende Themenbereiche und Erlebniszonen StarterWelt: Im Freigelände zwischen den Hallen 5 und 9 beraten Expertinnen und Experten – unter anderem von promobil und CARAVANING – zu Fahrzeugwahl, Gewicht und Technik. Verschiedene Fahrzeugtypen stehen zur Besichtigung bereit, ein Bühnenprogramm rundet das Angebot ab.

Abenteuer Selbstausbau: Die beliebte Erlebniszone vor den Hallen 13 und 14 wird 2026 vergrößert. Hier erwarten dich vier selbstausgebaute Fahrzeuge, praxisnahe Vorträge und Expertenfragerunden.

Travel & Nature in Halle 7: Traumziele, Camping- und Stellplätze sowie das Bühnenprogramm "Travel & Nature CONNECTED" laden zum Träumen und Planen ein.

Rahmenprogramm: Das Traumtouren Kino, die European Outdoor Filmtour (EOFT) am zweiten Freitag sowie ein Kinderprogramm sorgen für Abwechslung.

Infos zum Caravan Salon auf einen Blick Ausstellungsort: Messegelände, 40474 Düsseldorf

Messegelände, 40474 Düsseldorf Termin: Samstag, 29. August, bis Sonntag, 6. September 2026

Samstag, 29. August, bis Sonntag, 6. September 2026 Preview Day: Freitag, 28. August 2026

Freitag, 28. August 2026 Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr Nur online buchbar: Alle Tickets sind ausschließlich online unter caravan-salon.de buchbar. Die Buchung eines Stellplatzes für das Caravan-Center auf Parkplatz 1 ist ebenfalls nur online möglich. Der Ticketverkauf startet am 11. Juni.

Eintrittspreise Erwachsene: Tag/Wochenende 18/20 Euro

ADAC- und Caravan-Salon-Clubmitglieder: Tag/Wochenende 16/18 Euro

Ermäßigte (Schüler, Studenten, Azubis): Tag/Wochenende 16/18 Euro

Kinder von 6 bis 12 Jahren: Tag/Wochenende 6/6 Euro

Nachmittagsticket Montag–Freitag, 14–18 Uhr 10 Euro

Preview Day: Erwachsene/Ermäßigte/Kinder 39/35/6 Euro

Stellplatz P1 (o. Mitgliedschaft) ab 20 Euro Gut zu wissen: Das Messeticket gilt nicht als Fahrkarte für den ÖPNV.

Anfahrt: Die Stadt Düsseldorf liegt in einer Umweltzone, die nur mit einer grünen Plakette befahren werden darf. Das Messegelände ist frei befahrbar, da es außerhalb der Grünen Zone liegt.

Neuheiten und Messerundgang online Auf promobil.de gibt es die bemerkenswertesten, skurrilsten und schönsten Neuheiten in puncto Wohnmobile, Urlaubsziele und Zubehör – während des Caravan Salons täglich Updates und News in Form von Artikeln, Videos und Bildergalerien, wie z.B. diese hier vom Action Mobil Global XRS 7400 Leopard (2027), das auf dem Caravan Salon 2026 in Düsseldorf zu sehen sein wird:

Standort: Halle 16, Stand A60

Halle 16, Stand A60 Details: Das Expeditionsmobil auf MAN TGS 6x6 wiegt 26 Tonnen, kostet rund 1,5 Millionen Euro Viele Neuheiten für 2027 natürlich auch auf Instagram: