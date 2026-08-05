Leichtgewicht mit Luxus-Platz: Was das Copper Spur XL wirklich drauf hat

Das Zelt im Test
Das Copper Spur gehört zu den meistverkauften Zelten von Big Agnes – und holte auch schon den outdoor-Testsieg. Die jetzt getestete XL-Version bietet dank breiterem, höherem Innenraum auch extragroßen Matten Platz und glänzt mit dem besten Raum-Gewichts-Verhältnis im Feld. Sturm mag die XL-Version aber nicht: Schon bei 60 km/h wird das Zelt eingedrückt und geht bei 80 in die Knie. Top hingegen: Verarbeitung und Materialien.
Technische Daten
- Einsatzbereich: Trekking
- Konstruktion: Kuppelzelt
- Hauptmaterial: 100% Polyamid
- Materialhinweis: enthält recyceltes Polyamid
- Materialbehandlung: getapte Nähte, PU-beschichtet
- Materialeigenschaften: PFC-/PFAS-frei
- Wassersäule Außen: 1.500 mm
- Wassersäule Boden: 1.500 mm
- Anzahl Personen: 2
- Jahreszeit: Dreijahreszeiten
- Gestänge: DAC Featherlite NFL