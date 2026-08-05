Leichtgewicht mit Luxus-Platz: Was das Copper Spur XL wirklich drauf hat

Das Zelt im Test

Das Copper Spur gehört zu den meistverkauften Zelten von Big Agnes – und holte auch schon den outdoor-Testsieg. Die jetzt getestete XL-Version bietet dank breiterem, höherem Innenraum auch extragroßen Matten Platz und glänzt mit dem besten Raum-Gewichts-Verhältnis im Feld. Sturm mag die XL-Version aber nicht: Schon bei 60 km/h wird das Zelt eingedrückt und geht bei 80 in die Knie. Top hingegen: Verarbeitung und Materialien.