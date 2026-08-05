Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
HoroskopeMenü aufklappen
Deals
Zur Startseite
Ausrüstung
Zelte

Leichtgewicht mit Luxus-Platz: Was das Copper Spur XL wirklich drauf hat

Luxuriöses Federgewicht
Das Big Agnes Copper Spur 2UL XL Zelt im Test

Update

Mit dem Copper Spur UL2 XL bringt Big Agnes ein leichtes, geräumiges 2-Personen-Zelt, das mit wasserdichten Materialien, durchdachter Innenausstattung und einem geringen Packmaß überzeugt – bei allerdings eingeschränkter Windstabilität.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.08.2026
Als Favorit speichern
Big Agnes Copper Spur 2UL XL
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

Das Copper Spur gehört zu den meistverkauften Zelten von Big Agnes – und holte auch schon den outdoor-Testsieg. Die jetzt getestete XL-Version bietet dank breiterem, höherem Innenraum auch extragroßen Matten Platz und glänzt mit dem besten Raum-Gewichts-Verhältnis im Feld. Sturm mag die XL-Version aber nicht: Schon bei 60 km/h wird das Zelt eingedrückt und geht bei 80 in die Knie. Top hingegen: Verarbeitung und Materialien.

Technische Daten

  • Einsatzbereich: Trekking
  • Konstruktion: Kuppelzelt
  • Hauptmaterial: 100% Polyamid
  • Materialhinweis: enthält recyceltes Polyamid
  • Materialbehandlung: getapte Nähte, PU-beschichtet
  • Materialeigenschaften: PFC-/PFAS-frei
  • Wassersäule Außen: 1.500 mm
  • Wassersäule Boden: 1.500 mm
  • Anzahl Personen: 2
  • Jahreszeit: Dreijahreszeiten
  • Gestänge: DAC Featherlite NFL

Weitere Zelte im Test

Mehr zum Thema Günstig