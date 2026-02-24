Anmelden
Tambu Tikona 2: Kuppelzelt zum Schnäppchenpreis!

165 Euro günstiger
Tambu Tikona 2: Ein echtes Zelt-Schnäppchen?

Update

Kurz gesagt, ja. Denn hier bekommst du ein preiswertes und leichtes Kuppelzelt für zwei Personen, das sich ideal zum Campen und Trekking im Frühling, Sommer und Herbst eignet.

Tambu Tikona 2 Zelt im Test 2025
Foto: Ralf Bücheler
Mega-Deal: Jetzt 165 Euro günstiger im Partnershop!

Pro und Contra

Das hat uns am Zelt gefallen:

 sehr guter Wetterschutz

 top Aufbau

  dicke Recycelgewebe (PU, 2,5 kg)

Das weniger:

 steht nicht ganz faltenfrei

Das Zelt im Test

Das Tambu Tikona 2 punktete in unserem Test 2025 mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis: Es kostet derzeit sogar nur 163,90 Euro (das sind fast 50% Rabatt) und bietet zwei Personen genügend Platz – auch wenn die Raumausnutzung nicht ganz so gut ausfällt wie bei anderen Kuppelzelten im Test. Dauerregen und kräftige Böen können diesem Trekkingzelt ebenfalls nichts anhaben – das untere Drittel des Mesh-Innenzelts ist winddicht. Trotz des recht hohen Gewichts von rund 3,1 Kilo kann man es noch gut im Rucksack transportieren. Es eignet sich also auch für Touren (ohne Fahrzeug) abseits des Campingplatzes. Unser Kauftipp im Zelt-Vergleich 07/2025.

Tambu Tikona 2 Kuppelzelt Trekking
Tambu

Bei Decathlon gibt es das Zelt gerade besonders günstig. Es kostet nur 163,90 Euro. 

Technische Daten

  • Kuppelzelt für 2 Personen
  • geeignet für 3-Jahreszeiten
  • Aufbau: Innenzelt zuerst
  • Nutzfläche IZ/Apsis: 1,8/1,8 m²
  • Liegelänge/IZ-Höhe: 200/98 cm (nachgemessen)
  • Gewicht: 3140 g (gewogen)
  • Packmaß: 9,3 Liter
  • Gestängelänge: 43 cm
  • Preis: 328,90 € (UVP) – günstiger hier
  • auch als 3-Personen-Zelt erhältlich (349 € UVP)
  • Sonstiges: Heringe (benötigt/mit dabei): 12/14, mehrere Zelte lassen sich mit extra Tunnel (50 €) koppeln

