Tambu Tikona 2: Kuppelzelt zum Schnäppchenpreis!

Das Zelt im Test

Das Tambu Tikona 2 punktete in unserem Test 2025 mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis: Es kostet derzeit sogar nur 163,90 Euro (das sind fast 50% Rabatt) und bietet zwei Personen genügend Platz – auch wenn die Raumausnutzung nicht ganz so gut ausfällt wie bei anderen Kuppelzelten im Test. Dauerregen und kräftige Böen können diesem Trekkingzelt ebenfalls nichts anhaben – das untere Drittel des Mesh-Innenzelts ist winddicht. Trotz des recht hohen Gewichts von rund 3,1 Kilo kann man es noch gut im Rucksack transportieren. Es eignet sich also auch für Touren (ohne Fahrzeug) abseits des Campingplatzes. Unser Kauftipp im Zelt-Vergleich 07/2025.