Bei Vaude läuft das Taurus als (ultraleichtes) Expeditionszelt – was angesichts der zähen Silikonnylon-Stoffe, des winddichten Innenzeltes und des auch sonst starken Wetterschutzes plausibel klingt. Zudem findet das 2-Personen-Zelt dank der kompakten Maße in felsigem Terrain eher einen Platz. Leider lassen sich die Heringsschlaufen nicht in der Länge verstellen, was den Aufbau auf steinigen Böden erschwert, auch beim Komfort muss man bei diesem Zelt Abstriche machen – alles andere überzeugt hingegen. Das Gewicht liegt sogar unter der 2kg-Marke.