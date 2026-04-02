Deine neue Trekkinghose? Die überragende Lundhags Makke gibt's jetzt günstiger

Was uns an der Lundhags Makke gefallen hat super Sitz

top Bewegungsfreiheit

Klimakomfort und Imprägnierung

extrem robust, sehr hochwertige Qualität

Lundhags Makke Pant bis zu 58% günstiger im Partnershop Die Trekkinghose im Test Schon beim ersten Reinschlüpfen vor über zwei Jahren war klar, warum die Makke Pants von Lundhags als Klassiker gilt: Sie sitzt wie eine zweite Haut. Der körpernahe, aber nicht einengende Schnitt und das unvergleichliche Hautgefühl des Schoeller-Dryskin-Stretchgewebes sorgen für einen Tragekomfort der Extraklasse. Egal ob beim Wandern, Trekking oder auf anspruchsvollen Alpintouren – diese Hose macht einfach jede Bewegung mit.

Durchdacht bis ins kleinste Detail

Was die Makke Pants so besonders macht, ist die intelligente Kombination verschiedener Materialien. Das Hauptgewebe, ein Mix aus recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle, ist robust und atmungsaktiv. An Gesäß, Knien und im Schritt kommen hochelastische Softshell-Einsätze zum Einsatz, die für maximale Bewegungsfreiheit und exzellentes Feuchtigkeitsmanagement sorgen. Für den harten Einsatz im Gelände sind die Bein-Innenseiten mit extrem abriebfestem Schoeller-Keprotec verstärkt – so haben scharfe Kanten von Felsen, Skiern oder Steigeisen keine Chance.

Lundhags

Ein besonderer Clou, der bei schweißtreibenden Aufstiegen den Unterschied macht, ist das Belüftungskonzept. Lange Reißverschlüsse an der Innenseite der Oberschenkel sowie zusätzliche Belüftungsoptionen an den Einschubtaschen und außen am Unterschenkel ermöglichen eine individuelle und höchst effektive Klimaregulierung.

Technische Daten der Lundhags Makke MS (Herrenmodell) Gewicht: 460 g (Gr. 48, nachgewogen)

Materialmix: Polycotton / Dryskin / Keprotec

Vent-Zips innen und außen (je Bein)

zwei Beintaschen inkl. Handyfach

Bund- & Saumweitenverstellung mit Klett

Schuhhaken

Preis: 250 € (UVP)

Herrenmodell hier im Partnershop bestellen

Damenhose hier

auch als High Waist Curved Pant dür Damen erhältlich (-20%)

Lundhags Die Makke Hose gibt es in der neuen Farbe "Hazel" auch als Shorts. Erhältlich in den Größen 46-58, ab 169,95 Euro.

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