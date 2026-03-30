2 Jahre im Härtetest: Ist der Gregory Baltoro Pro 85 sein Geld wirklich wert?

Der Rucksack im Test

Sein satt anliegendes Tragesystem überträgt die Last schön gleichmäßig auf Rücken und Beckenkamm, ebenso macht er dank beweglich gelagerter Schultergurte und flexibler Hüftflossen Bewegungen geschmeidig mit. Und die Belüftung? Auch die trägt zum hohen Tragekomfort bei, was vor allem am offenen, luftigen Mesh-Gewebeeinsatz am Rücken liegt. Die Ausstattung mit zig Taschen, Fächern, Riemen und Schlaufen bietet alles, was du auf Tour brauchst, selbst eine (etwas knapp bemessene) Regenhülle ist an Bord. Besonders praktisch: der umlaufende, den Zugriff erleichternde Frontzipper am Hauptfach, die großen, locker die Tagesration an Snacks schluckenden Hüftgurttaschen sowie der seitliche (verstaubare) Flaschenhalter, mit dem die Bottle stets griffbereit bleibt. Angesichts tadelloser Verarbeitung und robuster Materialien geht auch der Preis in Ordnung, zeigt der Baltoro Pro doch nach zwei Jahren mit oft rüdem Umgang keine Abnutzung.