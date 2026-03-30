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Rucksäcke

2 Jahre im Härtetest: Ist der Gregory Baltoro Pro 85 sein Geld wirklich wert?

2 Jahre im Einsatz
Der Gregory Baltoro Pro 85 im Test

Mit Gregorys Baltoro Pro 85 bleibt der Genuss nicht auf der Strecke: Bis 25 Kilogramm Beladung trug sich der 85 Liter fassende Schwertransporter auf diversen Touren im Fjäll fantastisch, bis 32 Kilo (Lastobergrenze) immer noch bequem.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.03.2026
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Gregory Baltoro Pro 85
Foto: Gregory

Pro und Contra

Das hat uns am Rucksack gefallen:

 erstklassiger Tragekomfort

 beste Materialien und Verarbeitung

 üppige, funktionelle Ausstattung

Gregory Baltoro 85 Pro hier bestellen

Der Rucksack im Test

Sein satt anliegendes Tragesystem überträgt die Last schön gleichmäßig auf Rücken und Beckenkamm, ebenso macht er dank beweglich gelagerter Schultergurte und flexibler Hüftflossen Bewegungen geschmeidig mit. Und die Belüftung? Auch die trägt zum hohen Tragekomfort bei, was vor allem am offenen, luftigen Mesh-Gewebeeinsatz am Rücken liegt. Die Ausstattung mit zig Taschen, Fächern, Riemen und Schlaufen bietet alles, was du auf Tour brauchst, selbst eine (etwas knapp bemessene) Regenhülle ist an Bord. Besonders praktisch: der umlaufende, den Zugriff erleichternde Frontzipper am Hauptfach, die großen, locker die Tagesration an Snacks schluckenden Hüftgurttaschen sowie der seitliche (verstaubare) Flaschenhalter, mit dem die Bottle stets griffbereit bleibt. Angesichts tadelloser Verarbeitung und robuster Materialien geht auch der Preis in Ordnung, zeigt der Baltoro Pro doch nach zwei Jahren mit oft rüdem Umgang keine Abnutzung.

Gregory Baltoro Pro 85
Gregory

Die technischen Details:

  • Gewicht: 2512 g (Gr S)
  • Einsatzbereich: Trekking
  • Geeignet für: Männer, Frauen
  • Materialtyp: Kunstfaser
  • Belüftung: Belüftungseinsätze am Rücken
  • Regenschutz: inkl. Regenhülle
  • Trinksystem: kompatibel
  • Test: 2 Jahre
  • Preis: 380 €
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