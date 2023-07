So bewerteten wir das MSR Tindheim 2023

Mit dem Tindheim gelingt der für Leichtkuppelzelte bekannten Marke MSR der Einstieg in den Tunnelmarkt. Das neue 2-Personen-Zelt wurde speziell für Europa entwickelt, was sich etwa am winddichten Innenzelt und dem überhaupt starken Wetterschutz zeigt: dick beschichtete Bodenwanne, sturmfeste Konstruktion, regengeschützter Eingang; eine extra Bodenplane wird mitgeliefert. Auf- und Abbau des MSR Tindheim 2 gelingen im Nu, auch das Raumangebot fällt großzügig aus. Wir meinen: Premiere gelungen!