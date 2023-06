So bewerteten wir das Hilleberg Kaitum 2023:

In diesem Artikel:

Das hat uns am Zelt gut gefallen:

Das teuerste Zelt im Test war in diesem Vergleichstest auch mit das beste: Der Dreibogentunnel von Hilleberg hält Stürme aus und Nässe ab, lässt sich flink aufbauen und top belüften. In seinem hellen Innenraum finden sogar Großgewachsene Platz, und in die Vorräume passt mehr als das Gepäck von zwei Personen. Der Klassiker unter den Hilleberg-Tunnelzelten begeistert zudem mit feinen Detaillösungen, die Vorräume lassen sich für beste Aussicht komplett wegklappen. Material- und Verarbeitungsgüte des Hilleberg Kaitum 2 sind top und stehen für lange Haltbarkeit.