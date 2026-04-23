Test: Robens Klondike Tipi Zelt

Pro & Contra zum Robens Klondike Tipi Das hat uns am Zelt gefallen:

geräumiges, hohes Zelt

wetterfest und atmungsaktiv (dank Polycotton)

durchdachte Features wie mückendichte Fenster auf Liegehöhe und ein Dachlüfter

Ralf Bücheler

Das Zelt im Test Auf den ersten Blick versetzt dich das Klondike in eine andere Zeit. Die klassische Tipi-Form, die an die Behausungen der Pioniere im alten amerikanischen Westen erinnert, weckt sofort den Wunsch nach Lagerfeuer und Abenteuern unter dem Sternenhimmel. Doch unter der nostalgischen Hülle verbirgt sich ein durchdachtes und modernes Zelt, das sich perfekt für Familien, Gruppen und alle eignet, die beim Camping nicht auf Komfort und ein überragendes Raumgefühl verzichten wollen.

Ein Wohnraum mit Kathedralen-Feeling Mit Platz für bis zu sechs Personen ist das Klondike eine echte Ansage. Doch anders als in vielen Kuppelzelten ist diese Angabe nicht nur theoretisch. Durch die enorme Stehhöhe von bis zu 2,70 m in der Mitte und die steil ansteigenden Wände entsteht ein luftiges, fast kathedralenartiges Raumgefühl. Hier kannst du dich frei bewegen, dich bequem umziehen und auch bei schlechtem Wetter eine tolle Zeit mit deiner Crew verbringen. Für eine vierköpfige Familie mit Gepäck ist der Platz schlichtweg luxuriös. Wer es gerne aufgeräumt mag, kann optional ein Innenzelt einhängen, um separate Schlafkabinen zu schaffen.

Das Geheimnis des guten Klimas: HydroTex-Polycotton Das Herzstück des Klondike ist sein Außenmaterial. Robens setzt hier auf ein sogenanntes Polycotton-Gewebe, eine Mischung aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Und genau das macht den entscheidenden Unterschied: Das Material atmet! An heißen Tagen kann warme, feuchte Luft entweichen, wodurch das Zelt spürbar kühler bleibt als ein reines Polyesterzelt. Bei Kälte zieht sich die Baumwollfaser zusammen und isoliert besser. Das Ergebnis ist ein ganzjährig hervorragendes und trockenes Raumklima ohne lästiges Kondenswasser. Zudem ist der Stoff UV-beständiger und raschelt bei Wind deutlich weniger – ein Segen für den Schlafkomfort.

Robens Maße und empfohlene Gruppierung im Innenraum des Robens Klondike.

Testurteil: Überragend (2026)



Der Aufbau: Übung macht den Meister Ein Zelt dieser Größe stellt man nicht mal eben in zwei Minuten auf. Das Gewicht von rund 17 Kilogramm macht klar: Das Klondike ist ein Zelt für das Basislager oder den Campingurlaub mit dem Auto, nicht für die Rucksacktour. Der Aufbau selbst ist aber logisch und für die Zeltgröße erstaunlich unkompliziert: Zeltboden auslegen und festpinnen, die zentrale Teleskopstange einsetzen und aufrichten, den A-Rahmen in die Tür stellen und anschließend die zahlreichen Abspannleinen sichern. Alleine ist es machbar, zu zweit geht es deutlich leichter von der Hand. Nach dem ersten Mal hast du den Dreh aber raus und der Aufbau wird zur Routine. Die Stabilität, die das Zelt durch die vielen Abspannpunkte selbst bei starkem Wind bietet, ist den Aufwand absolut wert.

Kurzer Blick ins Zelt (Video)

Technische Daten Tipizelt für 4-6 Personen

ganzjährig einsetzbar (im Winter optional mit Ofenrohrdurchführung und Festbrennstoffofen zum Heizen)

Gewicht: 16,7 kg

Packmaß: 80 x 27 cm

Zeltmaße: 390 x 370 x 270 cm

Preis: 999,95 € (UVP)

bestellbar hier

gibt es noch in einer kleineren Version für max. 4 Personen Klondike S – ebenfalls bestellbar im Partnershop

– ebenfalls bestellbar im Partnershop Sonstiges: Öffnung für Kaminrohr; Fenster mit Moskitonetz; Apex Vent Control, herausnehmbarer Polyester-Zeltboden, umlaufende Traufe

(alles Herstellerangaben) Hersteller-Video

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