Best of Test 2025 - Wandern, Trekking, Bergtouren

Du suchst die perfekte Hose für Trekkingtouren im hohen Norden? Die Makke Pants glänzt mit Bestwerten bei Tragekomfort und Ausstattung, Wetterschutz, Robustheit und Qualität. Besonderer Clou: Zwei Lüftungszips innen und außen an jedem Bein – so fühlst du dich auch an warmen Tagen wohl. Die Hose ist körpernah geschnitten, verfügt über große Beintaschen und lässt sich am Bund via Klett justieren. Schuhhaken an den weitenverstellbaren Säumen runden die superbe Vorstellung ab.