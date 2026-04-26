Sargkabine in den Dolomiten: Die Forcella Sassolungo erleben

Der Gondellift Forcella Sassolungo befördert ein oder zwei Personen in den berühmt-berüchtigten sargförmigen Stehkabinen aufrecht hinauf auf die Langkofelgruppe. Die Gondelbahn führt dich als Wanderer auf fast 2.700 Meter (genauer: 2.681 Meter) und verbindet das Langkofelmassiv mit der Umgebung des Sellajoch. Neben der spektakulären Aussicht auf die umliegenden Gipfel, darunter Langkofel, Plattkofel und Sellagruppe – gilt die Fahrt selbst als echtes Erlebnis, da du ungesichert in der engen Kabine nach oben gleitest.

Technische Daten und Geschichte Die Seilbahn wurde bereits 1950 erbaut und ist damit eine der ältesten noch in Betrieb befindlichen Bergbahnen der Dolomiten. Sie ist seitdem – mit kleineren Modernisierungen, nahezu unverändert in Betrieb und gilt als technisches Kulturdenkmal. Die charakteristischen schmalen Einzelkabinen bieten Platz für maximal zwei Personen, die während der Fahrt stehen müssen. Mit einer Länge von etwa 800 Metern und einem Höhenunterschied von rund 400 Metern überwindet die Bahn beeindruckende Felswände. Die stehende Fahrt auf den Gipfel dauert nur etwa 5-7 Minuten – das kann dir auch schon mal länger vorkommen, wenn du nicht schwindelfrei bist.

Nostalgie trifft Abenteuer Was die Forcella del Sassolungo Cabinovia Gondelbahn so besonders macht, ist ihre Ursprünglichkeit: Während moderne Seilbahnen mit Komfort und Sicherheitsstandards punkten, erlebst du hier alpinen Fahrspaß wie in den 1950er-Jahren. Die minimalistischen Kabinen haben keine Sitze, keine Polsterung – nur eine kleine Metallkonstruktion, in der du dich festhältst. Durch die großen Fenster hast du einen unverkürzten Blick in die Tiefe, was für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt. Für viele Bergfans ist genau diese Authentizität der Grund, die Fahrt zu wagen.

Anreise zur Talstation Die Anreise zur Talstation führt über das Sellajoch (Passo Sella), die legendäre Passstraße zwischen Gröden und dem Fassatal, dort gibt es Parkmöglichkeiten direkt an der Talstation auf etwa 2.250 Metern. Von Orten wie St. Ulrich in Gröden (Ortisei), St. Christina oder Canazei fahren während der Hauptsaison Linienbusse direkt zum Sellajoch.

Wanderungen und Highlights Am besten baust du eine Fahrt mit der Seilbahn natürlich in eine Wanderung rund um das Langkofelmassiv ein – entweder vom Sellajoch oder von den umliegenden Hütten aus. Beliebte Touren sind:

Umrundung der Langkofelgruppe : Die klassische Rundwanderung (ca. 4-5 Stunden) führt vom Sellajoch über die Forcella Sassolungo zur Langkofelhütte und zurück – spektakuläre Ausblicke garantiert.

: Die klassische Rundwanderung (ca. 4-5 Stunden) führt vom Sellajoch über die Forcella Sassolungo zur Langkofelhütte und zurück – spektakuläre Ausblicke garantiert. Verbindung zur Toni-Demetz-Hütte oder Langkofelhütte: Die Bergstation ist idealer Ausgangspunkt für Hüttentouren in dieser grandiosen Bergwelt. Allgemeine Infos Fahrplan

Von 8:15 bis 17:00 Uhr

Preise 2026

Bergfahrt € 30,00