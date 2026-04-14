Die besten Regenjacken für Frauen im Test: 5 Top-Modelle von leicht bis robust

Regen ist kein Grund, die Tour abzusagen – im Gegenteil: Mit der richtigen Regenjacke wird aus grauem Wetter einfach ein ganz normaler (und manchmal sogar richtig schöner) Outdoor-Tag. Entscheidend ist, dass deine Jacke zu deinem Einsatz passt: Suchst du einen leichten, klein verpackbaren Schutz fürs Wandern und Reisen, eine robuste Hardshell für anspruchsvolle Bergtouren oder eher eine alltagstaugliche Jacke, die auch auf dem Rad und in der Stadt gut aussieht?

In unserem Überblick zeigen wir dir einige der besten Regenjacken für Frauen aus unseren aktuellen Tests – von ultraleichten Notfall-Jacken bis zu wetterfesten Alleskönnern. Wir erklären, worauf es bei Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität, Kapuze, Schnitt und Material wirklich ankommt, und welche Details draußen den Unterschied machen. So findest du genau die Jacke, die dich trocken hält, ohne dass du darunter gleich ins Schwitzen kommst.

Regenjacken für Männer vs. Frauen – wo liegen die Unterschiede? Die größten Unterschiede sind Schnitt, Passform und Proportionen: Frauenmodelle sind meist an Schultern, Taille und Hüfte anders geschnitten, oft mit mehr Taillierung, etwas kürzerem Oberkörper und angepasster Ärmellänge. Dadurch sitzt die Jacke mit Rucksackgurten und Hüftgurt häufig besser, ohne vorne aufzubauen oder hinten hochzurutschen. Manche Marken bieten zudem unterschiedliche Kapuzengrößen und eine leicht andere Positionierung von Taschen/Belüftungszippern, damit nichts mit Brustgurt oder Hüftgurt kollidiert.

Wichtig: Technisch (Membran, Wassersäule, Atmungsaktivität) sind Männer- und Frauenvarianten oft identisch – wenn dir der Schnitt eines "Männermodells" besser passt (z.B. breitere Schultern, längerer Rücken), ist das völlig legitim. Entscheidend ist, dass Bewegungsfreiheit, Layering und Sitz an Hals/Schultern wirklich stimmen.

5 Top-Modelle für Frauen – von leicht bis robust Rab Phantom Jacket

Rab

Herzlichen Glückwunsch: Frisch auf den Markt gekommen, gehört die günstige, gut ausgestattete Phantom Mountain von Rab gleich zu den besten Modellen in der Kategorie Leichtjacken. Ein 30D-Außenstoff macht das 2,5-Lagenlaminat robuster, als es bei hauchzarten Geweben der Fall ist, die Atmungsaktivität liegt auf sehr gutem Niveau.Auch hält die Jacke dicht, eine exakt anpassbare Sturmkapuze schützt das Gesicht. Nur die Imprägnierung des Außengewebes könnte dauerhafter sein – was sich mittels eines Imprägniersprays aber beheben lässt.

Preis: 190€



Gewicht/Packmaß: 230g / 0,6l



Wassersäule: 20.000 mm Rab Phantom Jacke für Damen im Partnershop bestellen

Haglöfs Front Proof II

Haglöfs

Haglöfs zählt zu den Pionieren bei der Verarbeitung sogenannter Monolaminate aus Polyester. Weil Futter, Membran und Oberstoff aus dem gleichen Material bestehen, kann man sie später sehr einfach recyceln. Das Front Proof II setzt diese Tradition erfolgreich fort, holt es sich doch in der Kategorie der Allrounder den begehrten Kauftipp. Es blockt Wind und Wetter zuverlässig ab, bietet sehr guten Klimakomfort und alle wichtigen Features, die Zips und Züge laufen sauber. Zwar ist das Material recht steif, der Tragekomfort geht aber dennoch in Ordnung.

Preis: 279€

Gewicht/Packmaß: 485g / 1,5l

Wassersäule: 20.000 mm Haglöfs Front Proof II Jacket Women im Partnershop bestellen Norrøna Falketind Dri1 Jacket

Norrona

Es mag noch leichtere Modelle geben, in der Summe ist die überarbeitete Norrona Falketind Dri1 aber die beste Leichtjacke. Kein anderer Kandidat in dieser Gruppe schützt so perfekt vor den Unbilden der Natur, was auch an der superben Sturmkapuze der Falketind Dri1 liegt. Statt des nicht mehr erhältlichen Gore-Tex-Paclite-Materials wie beim Vorgänger kommt nun noch geschmeidigeres, raschelärmeres Dri1 zum Einsatz. Der Belüftungszip auf der rechten Brust sorgt für Frischluftzufuhr, die große Brusttasche links für Stauraum.

Preis: 349€

Gewicht/Packmaß: 250g / 0,6l

Wassersäule: 20.000 mm Norrøna falketind dri1 Jacke für Damen im Partnershop bestellen Houdini BFF Jacket II

Houdini

Geschmeidig und raschelarm, top Bewegungsfreiheit, sehr bequeme Kapuze, anschmiegsame Bündchen: Houdinis BFF II Jacket für Damen holt sich den Sieg im Kriterium Tragekomfort – den es in Sachen Wetterschutz nur knapp verpasst. Das einfach recycelbare Polyesterlaminat dampft sehr gut ab, die Pitzips könnten aber noch länger sein. Für Touren, auf denen sich "Frau" öfters mal durchs dichte Gestrüpp schlagen muss oder für längere Wildnistreks mit dickem Rucksack eignet sich die BFF II allerdings weniger: Ihr Oberstoff ist nicht ganz so abriebfest.

Preis: 400€

Gewicht/Packmaß: 455g / 1,7l

Wassersäule: 20.000 mm Houdini W's BFF Jacket II im Partnershop bestellen Mountain Equipment Tupilak Jacket

Mountain Equipment

Gefertigt aus ultrarobustem Gore-Tex Pro mit zähem 80D-Oberstoff und abriebfestem Microgrid-Futter, hält die Mountain Equipment Tupilak auch härtesten Beanspruchungen stand. Dafür trägt sie sich erstaunlich komfortabel – dank des ausgefeilten Schnitts, durch den sich die Jacke wie eine zweite Haut um den Körper legt. Selbst beim Klettern spürt man sie kaum. Auch beim Wetterschutz und der Bedienung hat die Tupilak die Nase vorn, in puncto Klimakomfort lässt die Damen-Regenjacke ebenfalls nichts anbrennen.

Preis: 650€

Gewicht/Packmaß: 485g / 1,8l

Wassersäule: 28.000 mm Mountain Equipment Tupilak Women's Jacket aktuell 50% reduziert! Überraschender Preistipp Patagonia Torrentshell 3L

Patagonia

130 Euro kostet die Patagonia Torrentshell 3L aktuell im Angebot (-35%) – ziemlich wenig für eine wetterfeste Dreilagenjacke mit Recycelnylon-Außenstoff und mit sehr gutem Klima. Außerdem macht sie Bewegungen mit, und die Kapuze lässt sich exakt anpassen. Nur die Verarbeitung der Women's Torrentshell 3L Rain Jacket ist nicht ganz so sauber wie bei den teureren Konkurrenten.