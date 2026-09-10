MSR-Zelte 2026: Unser Test verrät, welches du wirklich brauchst

Wenn du dich schon einmal mit Leichtgewichtszelten beschäftigt hast, bist du an einem Namen nicht vorbeigekommen: MSR Hubba Hubba.

2004 auf den Markt gekommen, schrieb es Geschichte. Mit seiner innovativen Gestängeführung, die steile Wände ermöglichte, und zwei Eingängen samt Apsiden an den Längsseiten schaffte es den Spagat aus minimalem Gewicht und einem top Raumangebot. Es wurde zum Bestseller – und zur Mutter aller modernen Leichtkuppeln.

Nun hat MSR die Legende neu gedacht und in zwei spezialisierte Versionen HD und LT aufgeteilt. Gleichzeitig lockt das bewährte Elixir 2 mit einem attraktiven Preis. Wir haben alle drei für dich unter die Lupe genommen und helfen dir bei der Entscheidung.

MSR Hubba Hubba HD – robust und leicht Fangen wir mit dem Zelt an, das uns im Test 2026 restlos überzeugte: das MSR Hubba Hubba HD. Es ist die vielseitigere und wetterfestere der beiden neuen Versionen und unser Leichtzelttipp des Jahres! Nicht ohne Grund hat es sich den outdoor Editors' Choice Award verdient.

Das HD ist für alle gemacht, die ein extrem zuverlässiges Zelt für unterschiedlichste Bedingungen suchen. MSR hat clevere Details verbessert: So sind die Dachflächen im Innenzelt nun moskitonetzfrei, was dich vor herabtropfendem Kondenswasser schützt. Zudem sorgen höhere Seitenwände am Kopf- und Fußende für spürbar mehr Platz als früher. Mit 1775 Gramm für die 2-Personen-Version ist es kaum schwerer als der Vorgänger, aber aus langlebigeren Materialien gefertigt, die auch mal eine rauere Behandlung wegstecken.

Für wen ist es ideal? Für alle, die ein extrem vielseitiges, sturmstabiles und langlebiges Zelt für Trekkingtouren von den Alpen bis nach Skandinavien suchen.

Für alle, die ein extrem vielseitiges, sturmstabiles und langlebiges Zelt für Trekkingtouren von den Alpen bis nach Skandinavien suchen. Gewicht (2P): 1775 g

1775 g Packmaß/Gestängelänge: 6,0 l / 50 cm

6,0 l / 50 cm Preis (UVP): 660 €

660 € Verfügbare Größen: 1P, 2P und 3P

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MSR Hubba Hubba LT – kompromisslos leicht Seit diesem Jahr gibt es die Leichtversion MSR Hubba Hubba LT. Wie der Name schon sagt, steht hier alles im Zeichen der Gewichtsersparnis, denn das Zelt ist je nach Modell (1P, 2P oder 3P) nochmal 100-200 Gramm leichter als die HD-Version.

Doch die Grammjagd hat ihren Preis: Im Praxistest zeigte sich das LT 2 als weniger windstabil – bei Böen um 85 km/h kommt es an seine Grenzen. Der Innenraum ist durch den höheren Mesh-Anteil zugiger und der Boden weniger robust. Für Schönwetter-Touren und Ultraleicht-Trekker eine spannende Option, für den Allround-Einsatz gab es in unserem Test aber Punktabzüge beim Wind- und Wetterschutz.

Für wen ist es ideal? Für alle, bei denen jedes Gramm zählt und hauptsächlich bei stabilen Wetterlagen im Sommer unterwegs sind.

Für alle, bei denen jedes Gramm zählt und hauptsächlich bei stabilen Wetterlagen im Sommer unterwegs sind. Gewicht (2P): ca. 1.600 g

ca. 1.600 g Preis (UVP): 630 €

630 € Verfügbare Größen: 1P, 2P und 3P MSR Elixir 2 – günstiger, aber schwerer Du suchst MSR-Qualität, aber dein Budget ist begrenzt? Dann ist das MSR Elixir 2 dein Zelt. Für nur 420 Euro (auf Amazon auch schon weit unter 400 Euro) bekommst du ein solides Gesamtpaket, bei dem sogar die passende Zeltunterlage schon dabei ist!

In Sachen Wetterschutz musst du hier keine großen Kompromisse eingehen: Die PFAS-freie Imprägnierung und die sauber getapten Nähte halten dich absolut trocken. Die Belüftung ist dank des fast komplett aus Moskitonetz bestehenden Innenzelts effektiv, die Kondenswasserbildung war im Test absolut ok. Bei Kälte kann es aber etwas ziehen. Der rechteckige Grundriss bietet problemlos Platz für moderne, breite Isomatten, und die Sitzhöhe von bis zu 100 cm in der Mitte ist top. Die beiden Apsiden reichen für Rucksack und Schuhe aus, und praktische Details wie große Ablagen über Kopfhöhe und Innentaschen mit integrierten Kabelöffnungen für Kopfhörer und Ladekabel runden den hervorragenden Eindruck ab.

Für wen ist es ideal? Für Einsteiger, preisbewusste Allrounder und alle, für die ein Kilogramm mehr oder weniger im Rucksack nicht die entscheidende Rolle spielt.

Für Einsteiger, preisbewusste Allrounder und alle, für die ein Kilogramm mehr oder weniger im Rucksack nicht die entscheidende Rolle spielt. Gewicht (2P): ca. 2.770 g (inkl. Unterlage)

ca. 2.770 g (inkl. Unterlage) Preis (UVP): 420 €

420 € Verfügbare Größen: 1P, 2P, 3P und 4P Tipp: Zu zweit mit viel Gepäck unterwegs?Dann lohnt ein Blick auf das Elixir 3: Mit 160 cm Breite im Innenraum bietet es satte 40 cm mehr Schlaffläche als das Elixir 2 – und damit echten Komfort für zwei Personen mit viel Gepäck, Hund oder Kind. Packgewicht: ca. 3,2 kg inkl. Unterlage, Preis: ca. 490 €.



Die deutlich leichteren 3-Personen-Versionen der Hubba Hubba Reihe bieten sich ebenfalls an, kosten dann aber auch entsprechend mehr (also klar jenseits der 800-Euro-Marke).