Die besten Outdoormesser: Diese 11 Messer überzeugen beim Camping & Wandern

Ein gutes Outdoormesser gehört zur Grundausstattung jeder Wanderung und jedes Campingtrips. Ob du damit Feuerholz schnitzen, Lebensmittel zubereiten oder im Notfall ein Seil durchtrennen musst – ein robustes Messer leistet dir draußen unschätzbare Dienste. Achte beim Kauf auf einen Vollerl (Full Tang), bei dem die Klinge durchgehend bis zum Griffende verläuft – das garantiert maximale Stabilität. Die Klingenlänge sollte zwischen 8 und 12 Zentimetern liegen, ein guter Kompromiss zwischen Handlichkeit und Funktionalität. Beliebte Stahlsorten sind rostfreier Edelstahl für wenig Pflegeaufwand oder Kohlenstoffstahl, der sich besonders scharf schleifen lässt.