Die besten Outdoormesser: Diese 11 Messer überzeugen beim Camping & Wandern

Ein gutes Outdoormesser gehört zur Grundausstattung jeder Wanderung und jedes Campingtrips. Ob du damit Feuerholz schnitzen, Lebensmittel zubereiten oder im Notfall ein Seil durchtrennen musst – ein robustes Messer leistet dir draußen unschätzbare Dienste. Achte beim Kauf auf einen Vollerl (Full Tang), bei dem die Klinge durchgehend bis zum Griffende verläuft – das garantiert maximale Stabilität. Die Klingenlänge sollte zwischen 8 und 12 Zentimetern liegen, ein guter Kompromiss zwischen Handlichkeit und Funktionalität. Beliebte Stahlsorten sind rostfreier Edelstahl für wenig Pflegeaufwand oder Kohlenstoffstahl, der sich besonders scharf schleifen lässt.
Diese 11 Messer begeistern (nicht nur) auf Tour
Opinel neo7 Alpine
Speziell für Bergsteiger, Kletterer und Skitourengeher konzipiert: das Opinel neo7 Alpine. Die gezahnte Einhandklinge, eine Notfallpfeife und die Aufnahme für Standard-Bits machen es aber auch zur guten Wahl für andere Outdoor-Abenteuer. Das Gewicht des in Frankreich produzierten Messers? Leichte 41 Gramm (32 €).
Gerber - Paralite
Ganz weit oben auf der Bestseller-Liste von Gerber steht der Allrounder Paralite. Wesentlich dazu beitragen dürften die 7,5 Zentimeter lange Drop-Point-Klinge aus rostfreiem Edelstahl (5CR15MOV), die Frame-Lock-Arretierung, die flotte Einhandöffnung per Daumenpin und der stylische Skelettrahmen (99 g, 45 €).
Victorinox Handyman
Große und kleine Messerklinge, Schere, Zange, Säge, vier Schraubendreher und viele weitere Werkzeuge – mit den 24 Funktionen des Victorinox Handyman bist du für alle Eventualitäten auf Tour wie im Alltag gewappnet. Zumal auch Korkenzieher, Dosenöffner und Kapselheber mit an Bord sind (156 g, 79 €).
Morakniv - Eldris
Wer ein kompaktes, feststehendes Messer sucht, wird beim Morakniv Eldris (S) fündig. Nur rund 14 Zentimeter lang, fällt das 30 Euro günstige Schnäppchen im Rucksack kaum auf. Ebenfalls praktisch: der kantige Rücken der stabilen, rostfreien Klinge, der auch als Reibfläche für einen Feuerstarter dient (Gewicht: 80 Gramm).
Bökers Mini Redencion 42a
Bökers Mini Redencion 42a steht für Messerkunst made in Germany. Das handgefertigte Präzisionsmesser wiegt nur 51 Gramm und besticht durch eine geschmeidig zu öffnende, fixierbare Klinge. Gefertigt aus erlesenem CPM-MagnaCut-Stahl, vereint sie extreme Schärfe, Schnitthaltigkeit und Korrosionsbeständigkeit (51 g, 200 €). und fixieren (111 g, 90 €).
Nordic Pocket Saw - Multi-Tool 7
Taschenmesser oder Tool? Das handliche Multi-Tool 7 des schwedischen Anbieters Nordic Pocket Saw lockt mit praktischen Features. Neben einer knapp 8 cm langen Klinge fehlen auch Schere, Säge sowie Flaschen- und Dosenöffner nicht. Alle Werkzeuge lassen sich einhändig öffnen und verriegeln – super (144 g, 59 €).
Martinii - Lynx
Seit 1932 im Sortiment, zählt das in mehreren Versionen angebotene Lynx zu den Klassikern der finnischen Messerschmiede Martinii. Der Dauerbrenner begeistert auch heute noch mit einem angenehmen Birkenholzgriff und gut zu führender Klinge– bei feinen wie groben Arbeiten (Lynx 139: 100 g, 85 €).
Herbertz - Outdoor Taschenmesser 10001085
Eine feststellbare Klinge aus schnitthaltigem D2-Stahl, dazu ein selbst bei Nässe sicher in der Hand liegender Micarda-Griff – mehr braucht ein gutes Messer wie das "Outdoor Taschenmesser 10001085" von Herbertz nicht. Das schwarze Finish verleiht ihm zudem einen edlen Look (100 g, 43 €).
Nieto - Sioux
Die ungewöhnliche Klingenform und der edle Griff aus auffällig gemasertem Olivenholz machen das Sioux von Nieto zum Blickfang. Doch der Beau überzeugt auch durch innere Werte, etwa den nicht rostenden, leicht nachschärfbaren 1.4116-Edelstahl und die ultrastabile, durchgängige Full-Tang-Klinge (185 g, 115 €).
Buck - 714 Stinger
Mit dem 714 Stinger liefert die US-Marke Buck ein ideales Messer zum Immer-Dabeihaben. Die scharfe Drop-Point-Klinge aus zähem D2-Stahl meistert alle Alltagsaufgaben souverän – ob Brote schmieren, Obst schnippeln oder Feuerspieße schnitzen. Dank Einhandbedienung lässt sie sich im Nu ausklappen und fixieren (111 g, 90 €).
Herbertz - Nordische Outdoormesser
Schlicht und edel wirkt das "Nordische Outdoormesser" von Herbertz. Dank der enorm stabilen Klinge aus rostfreiem 14C28N-Stahl und dem unverwüstlichen Scandi-Schliff bewältigt es selbst grobe Schnitzarbeiten. Der formschöne Birkenholzgriff bietet auch kleinen Händen einen komfortablen, sicheren Halt (146 g, 169 €).