Mehrtagestour auf der Via Alta della Verzasca im Tessin

Wie komme ich zur Via Alta della Verzasca? Mit ICE und EC über Zürich nach Bellinzona und weiter mit der S20 nach Tenero. Hier fährt der Bus 321 bis nach Sonogno (von dort geht es nach der Tour zurück). Die Tour startet an der Haltestelle Diga Verzasca. Wer mit dem Auto fährt, braucht für den Parkplatz (oberhalb der Staumauer) eine Wochen-Parkkarte, die es am Staumauer-Info-Häuschen gibt.

Wie sehen die Etappen der Via Alta della Verzasca aus? Tag: Busstopp Diga Verzasca (nahe Staumauer)–Borgna-Hütte (1912 m), 13 km, 5–6 h, 1740 Hm Auf-, 90 Hm Abstieg, Schwierigkeit: bis T3 Tag: Borgna-Hütte–Cornavosa-Hütte (1991 m), 8,5 km, 6–8 h, 700 Hm Auf-, 780 Hm Abstieg, Schwierigkeit: bis T6 Tag: Cornavosa-Hütte–Efra-Hütte (2039 m), 13 km, 8–9 h, 990 Hm Auf-, 940 Hm Abstieg, Schwierigkeit: bis T5 Tag: Efra-Hütte–Cognóra-Hütte (1938 m), 8 km, 6–8 h, 900 Hm Auf-, 1010 Hm Abstieg, Schwierigkeit: bis T5. Tag: Cognóra-Hütte–Barone-Hütte (2172 m), 7 km, 3–5 h, 450 Hm Auf-, 220 Hm Abstieg, Schwierigkeit: bis T4. Für den Rest des Tages empfiehlt sich entweder die Besteigung des Pizzo Barone (2864 m) oder der Abstieg ins Tal nach Sonogno (917 m), wo der Bus 321 zurück nach Tenero fährt. Der komplette Reisebereicht zum Download Ach, Tessin! Was wären die Südalpen ohne dich. Vor allem: ohne das Valle Verzasca mit seinen Kastanienwäldern, Gumpen, Natursteinbrücken und Grotti. In diesen urigen Gasthöfen kann man es sich gut gehen lassen, sich auf die sonnenwarme Terrasse setzen und an Wein, Käse, Oliven & Co. laben, bis einem schwindlig wird.

Welche Ausrüstung eignet sich für die Via Alta della Verzasca?

1 Black Diamond Black Diamond Carbon Distance Z Beim Aufstieg unterstützen Stöcke die Beine, beim Abstieg schonen sie die Knie. An Kraxelpassagen lassen sich die ultraleichten Carbon Distance flugs kleinfalten und an den Rucksack klemmen (5 Längen, 290 g/Paar, 160 €). 2 Exped Exped Lightning 40 An heiklen Stellen braucht es einen Rucksack, der wie festgetackert sitzt und sich gut komprimieren lässt – so wie der Lightning 40. Er punktet zudem mit guter Belüftung, vielen Fächern und hohem Tragekomfort (1150 g, 45 l, 230 €). 3 La Sportiva La Sportiva Aequilibrium ST GTX Mit präzisen Sohlen ausgestattet, macht der leichte Alpinschuh (1260 g/Paar, 330 €) beim Wandern genauso viel Spaß wie beim Klettern. Das liegt auch am flexiblen Schaft, der den Gelenken viel Bewegungsfreiheit lässt. 4 Nemo Nemo Tensor Elite Mummy 240 Euro sind viel Geld für eine Isomatte, doch die Tensor Elite Mummy ist leicht (310 g, Gr. regular, inkl. Pumppacksack), zusammengerollt so klein wie eine Cola-Dose und dank ihrer stattlichen Höhe (7,6 cm) ausreichend bequem. 5 Nemo Nemo Osmo Dragonfly 1 Mini-Packmaß und -Gewicht (1200 g) machen das aus Recycling-Material hergestellte Solozelt (500 €) zur Top-Wahl für Bergtouren: Das Innenzelt steht auch allein und ohne Heringe, das Raumangebot ist für eine Person üppig. 6 Wechsel Wechsel Pyro 250 Gefüllt mit sehr hochwertiger, RDS-/Tierschutz-zertifizierter Daune, hält dieser Schlafsack bis drei Grad Celsius warm – und wiegt gerade einmal 515 Gramm. Klasse: der absolut klemmfreie Reißverschluss. Preis: 300/320 Euro (M/L). 7 Source Source Widepac 2 Wasser ist auf der Grattour rar, zwei Liter solltet ihr dabeihaben, auch für die Nacht. Perfekt: die Source Widepac 2 mit tropffreiem Ventil (110 g, 38 €). Der rückennahe Sitz im Trinksystemfach des Rucksacks ist beim Kraxeln angenehm. 8 Primus Primus Lite + Praktisch: Brenner und Kartusche passen klapperfrei in den mit Klappgriffen ausgestatteten, Filz-isolierten Topf – der auch als Becher dient. Das Packmaß der "Küche" ist damit winzig: 108 x 150 mm. Gewicht: 375 g, Preis: 150 €. 9 Blaek Blaek Premium Instant Coffee Sieben (alufreie) Portionstütchen (3 g) mit feinstem Bio-Instant-Kaffee stecken in dieser Faltschachtel – ideal für Touren, auf denen jedes Gramm zählt. Und auf denen richtig guter Kaffee nicht fehlen darf. Preis: 4 Euro.

Welche Variante gibt es? Bei guten Verhältnissen kannst du die einfache 5. Etappe ab dem Passo di Piatto durch eine anspruchsvolle Gratvariante (T6) ersetzen. Sie führt oberhalb der offiziellen Route über die Berge Pizzo di Laghetto, Pizzo della Bedéia und Pizzo di Piancoi zur Barone-Hütte.

Welche Anforderungen setzt die Via Alta della Verzasca voraus? Die VAV ist eine knackige Bergtour, die Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Kondition voraussetzt.

Boris Gnielka

Wo kann ich auf Tour übernachten? Diverse Unterkünfte zu Schweizer Preisen. Empfehlenswert ist das TCS Camping in Gordevio im Valle Maggia.

Die Hütten werden von der Società Escursionistica Verzaschese (SEV) betrieben und sind mindestens von Anfang Juni bis Ende Oktober geöffnet. Bewartet sind sie allenfalls an den Wochenenden. Übernachtungen im Matratzenlager kosten 25 Schweizer Franken pro Person. Vor allem an den Wochenenden empfiehlt sich eine Reservierung. Weitere Infos gibt es beim Tourismusamt Valle Verzasca: Telefon: 00 41/9 17 59 77 44, E-Mail: tenero@ascona-locarno.com

In der Schweiz ist das Biwakieren in hochalpinem Gelände oberhalb der Baumgrenze und abseits von Hütten in der Regel erlaubt – so auch auf der VAV. Ausnahmen: regionale Bestimmungen. In Nationalparks, Jagdbann- und Wildruhegebieten ist Biwakieren verboten.