Salewa-Zelt mit viel Platz - jetzt zum Sparpreis erhältlich

Das Zelt im Praxistest

Mit satten 140 Zentimeter Innenzeltbreite, üppiger Liegelänge und fast ein Meter Höhe verwöhnt das Salewa Puez 2P mit viel Platz – ideal um Regentage auszusitzen. Zur noch besseren Belüftung lässt sich die Außenhaut des Zweipersonenzeltes an den Schmalseiten hochschieben. Praktisch bei kühler Witterung: zuzipbare Lüfter und das windabweisende Material im unteren Drittel das Meshinnenraums. Nässeschutz und Windstabilität sind gut, das Gewicht von knapp 3 Kilogramm geht in Ordnung.