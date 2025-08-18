Salewa-Zelt mit viel Platz - jetzt zum Sparpreis erhältlich

Pro und Contra zum Salewa Puez 2P
Das hat uns am Zelt gefallen:
top Komfort und Raumangebot
gute Belüftung und Windschutz
hergestellt aus Recycelgeweben
Testurteil: Sehr gut (07/2025)
Das Zelt im Praxistest
Mit satten 140 Zentimeter Innenzeltbreite, üppiger Liegelänge und fast ein Meter Höhe verwöhnt das Salewa Puez 2P mit viel Platz – ideal um Regentage auszusitzen. Zur noch besseren Belüftung lässt sich die Außenhaut des Zweipersonenzeltes an den Schmalseiten hochschieben. Praktisch bei kühler Witterung: zuzipbare Lüfter und das windabweisende Material im unteren Drittel das Meshinnenraums. Nässeschutz und Windstabilität sind gut, das Gewicht von knapp 3 Kilogramm geht in Ordnung.
Salewa
Technische Daten
- Trekkingzelt für 2 Personen
- geeignet für Frühjahr bis Herbst
- Material: Si/PU-Außenzelt (50D, 2,5 kg), 68D-Boden, ordentlich verarbeitet.
- Aufbau: Innenzelt zuerst
- Nutzfläche Innenzelt/Apsis: 2,5/1,5 m²
- Liegelänge/Innenzelt-Höhe: 205/98 cm
- Gewicht: 2930 g (gewogen)
- Packmaß: 8,6 L
- Gestängelänge: 46 cm
- Preis: 500 € (UVP)
- hier im Partnershop bestellen
- 3P-Variante des Zeltes hier gerade im Angebot
- Sonstiges: hergestellt aus Recycelgeweben, Heringe (benötigt für guten Stand/Lieferumfang): 10/10