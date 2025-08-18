Anmelden
Salewa-Zelt mit viel Platz - jetzt zum Sparpreis erhältlich

Test : Salewa Puez 2P
Salewa-Zelt mit viel Platz - zum Sparpreis!

Das Salewa Puez 2P Tunnelzelt überzeugte im Test 2025 mit üppiger Liegelänge und viel Platz. Momentan ist es sogar stark reduziert erhältlich ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.08.2025
Salewa Puez 2P Zelt
Foto: Salewa
Mega-Deal: Salewa Puez 2P hier mit über 30% Rabatt

Pro und Contra zum Salewa Puez 2P

Das hat uns am Zelt gefallen:

 top Komfort und Raumangebot

 gute Belüftung und Windschutz

 hergestellt aus Recycelgeweben

Testurteil: Sehr gut (07/2025)

Das Zelt im Praxistest

Mit satten 140 Zentimeter Innenzeltbreite, üppiger Liegelänge und fast ein Meter Höhe verwöhnt das Salewa Puez 2P mit viel Platz – ideal um Regentage auszusitzen. Zur noch besseren Belüftung lässt sich die Außenhaut des Zweipersonenzeltes an den Schmalseiten hochschieben. Praktisch bei kühler Witterung: zuzipbare Lüfter und das windabweisende Material im unteren Drittel das Meshinnenraums. Nässeschutz und Windstabilität sind gut, das Gewicht von knapp 3 Kilogramm geht in Ordnung.

Salewa Puez 2p Kuppelzelt Trekking
Salewa

Testfazit: Höchst funktioneller Dreibogentunnel für Nordlandtouren, der mit seinen angenehmen Innenzeltmaßen viel Komfort bietet.

Technische Daten

  • Trekkingzelt für 2 Personen
  • geeignet für Frühjahr bis Herbst
  • Material: Si/PU-Außenzelt (50D, 2,5 kg), 68D-Boden, ordentlich verarbeitet.
  • Aufbau: Innenzelt zuerst
  • Nutzfläche Innenzelt/Apsis: 2,5/1,5 m²
  • Liegelänge/Innenzelt-Höhe: 205/98 cm
  • Gewicht: 2930 g (gewogen)
  • Packmaß: 8,6 L
  • Gestängelänge: 46 cm
  • Preis: 500 € (UVP)
  • Sonstiges: hergestellt aus Recycelgeweben, Heringe (benötigt für guten Stand/Lieferumfang): 10/10

