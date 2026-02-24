Urban, Gravel und Trail: GRAVEL RUN feiert Premiere

Dieses Jahr startet mit GRAVEL RUN ein neues Lauf-Format: Der acht Kilometer lange Run verbindet Urban Running mit Gravel- und Trail-Elementen und schafft ein einzigartiges Erlebnis zwischen Performance, Community und modernem Lifestyle.

Die Premiere findet am 15. August 2026 im Ruhrgebiet auf der Halde Hoheward statt, gefolgt von einem zweiten Event am 5. September 2026 in Berlin. Tickets sind ab sofort ab 39 EUR unter gravel-run.com erhältlich. Für 2027 sind weitere Eventtermine sowie Distanzen in Planung.

Was ist GRAVEL RUN? Statt einer monotonen Strecke erwartet euch ein abwechslungsreiches Format, das Bewegung lebendig macht. Unter dem Motto "from street to trail" führt die etwa acht Kilometer lange Route über Asphalt, Schotter, Waldboden und unebene Flächen. Dieses hybride Terrain fordert nicht nur körperlich heraus, sondern auch taktisch. Der Run spricht ambitionierte LäuferInnen an, die sich auf Distanzen zwischen 5 und 20 Kilometern wohlfühlen, aber auch Outdoor-Fans, Laufclubs und alle, die Lust auf neue Bewegungsformen und innovative Konzepte haben.

Wie funktioniert der Lauf? Das Besondere an diesem Format sind deutlich gekennzeichnete Streckenabschnitte, die für mehr Spannung, Vergleichsmöglichkeiten und taktische Entscheidungen sorgen. Jedes dieser Segmente hat eine festgelegte Zielzeit. Wer schneller ist, erhält die eingesparte Zeit als Bonus. Dieser wird von der Gesamtzeit abgezogen und kann so das persönliche Ergebnis deutlich verbessern.

Das innovative Punktesystem belohnt nicht nur Ausdauer, sondern auch cleveres Timing, ein gutes Tempogefühl und gezielte Tempogestaltung. Zu den Segmenten gehören unter anderem mehrere Sprintabschnitte, die maximale Geschwindigkeit auf kurzen Distanzen erfordern. Hier gibt es zum Beispiel drei Sprints über 100, 300 und 500 Meter – je schneller gelaufen wird, desto mehr Bonuszeit wird in der Gesamtwertung angerechnet. Je nach Austragungsort können zusätzlich weitere Herausforderungen wie Steigungen eingebaut werden, die Kraftausdauer und Taktik verlangen.

Wer es gemütlicher angehen möchte, läuft die Segmente einfach im eigenen Tempo. Die zusätzliche Wertung sorgt für Spannung, ohne dass sie verpflichtend ist. Neben dem Gesamtranking gibt es separate Ranglisten für die einzelnen Segmente, sodass sich alle, die sich speziell in Sprints oder Bergwertungen messen möchten, gezielt vergleichen können.

Was ist das Besondere an dem Event? Hier geht es nicht um Leistung und Wettkampfdruck, sondern um die gemeinsame Begeisterung beim Laufen. Musik, Cheering Zones und eine lebendige Community unterstützen die Atmosphäre beim Run-Event. Dazu kommen nachhaltige Food-Angebote und ein moderner Eventaufbau, der mit klaren, reduzierten Formen und markanten Neon-Akzenten den unverwechselbaren Look des Formats prägt.