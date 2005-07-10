Zwischen Karibik und Dschungel

Als das Ziel für ihre nächste Reise feststand, begleitete die beiden Content Creator die Sorge, ausgeraubt zu werden, bis auf den letzten Metern der Reisevorbereitung. Wer sich die Bilder ansieht, die sie am Ende mitgebracht haben, versteht schnell: Zwischen diesem ersten Zweifel und dem, was Kevin und Anna tatsächlich erlebt haben, liegt eine ziemlich große Lücke.

Die große Reise

Kevin & Anna

Kevin und Anna sind seit vier Jahren als Reise-Creator unterwegs und verbinden auf ihrem Kanal Wissen mit Humor. Für ihre Kolumbien-Reise, die sie in Zusammenarbeit mit Ventura Travel machten, führte die Route sie von Leticia am Amazonas bis in die Bergregionen und Inselwelten des Landes. Schon der erste Stopp setzte den Ton: Leticia empfing die beiden mit einer überraschend gut organisierten Stadt, direkt am Amazonas gelegen, mit zusammengeflickten Booten, die die Weiterfahrt in die umliegenden Communitys möglich machten. Von dort aus ging es tiefer in den Dschungel, zu Wanderungen mit lokalen Guides und schließlich zu einer Nacht, an die sich beide besonders erinnern: eine Übernachtung in Hängematten mitten im Regenwald. Kolumbien zeigte sich als Land mit auffallend vielen Facetten auf engem Raum – Regenwald, Berge, Küste und Kaffeeplantagen liegen hier näher beieinander, als man es von den meisten Reisezielen kennt.

Das Land von einer anderen Seite

Colombia Travel

Am meisten überrascht hat die beiden nicht ein einzelner Ort, sondern eine Grundstimmung: die Herzlichkeit, mit der ihnen die Menschen begegnet sind. "Die größte Überraschung war die unglaubliche Herzlichkeit der kolumbianischen Familien, die uns immer mit offenen Armen begegnet sind", erzählt Anna. Auch die Vorstellung, das Land sei durchgehend unsicher, hielt der Realität nicht stand. "Wir haben uns zu 100 % sicher gefühlt", sagt Kevin – wobei beide betonen, dass gesunder Menschenverstand und ein bisschen "Street Smart" weiterhin dazugehören. Emotional bleibt vor allem der Amazonas hängen: "Der Amazonas ist ein verrücktschöner Ort, der um jeden Preis geschützt werden muss", fasst Kevin die Reise zusammen. Cartagena dagegen empfanden die beiden als zu touristisch. Es lohnt sich, abseits der bekannten Routen zu reisen.

Kolumbien mit der OM-5 Mark II festhalten

Melanie Többe

Kevin und Anna haben jeden Moment als Video oder Foto mit der OM SYSTEM OM-5 Mark II festgehalten. Bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und unter Amazonas-Regen blieb die Kamera einsatzbereit, während andere Ausrüstung an ihre Grenzen kam. Ihr geringes Gewicht machte sie zur leichten Begleiterin für mehrtägige Trekkingtouren durch den Dschungel, ohne das Gepäck unnötig zu belasten. Und ihre Schnelligkeit erlaubte es, spontane Situationen einzufangen, für die in klassischen Reisemomenten meist keine Zeit bleibt. "Wie überragend die Bildstabilisierung ist" – das hat Kevin und Anna nach eigener Aussage am meisten überrascht. Besonders wertvoll war die Kamera bei den Nahaufnahmen der Menschen, die sie unterwegs getroffen haben: "Ohne die Kamera hätten wir niemals so viel Mimik und Ausdruck festhalten können", sagt Anna. "Mit der OM SYSTEM OM-5 Mark II konnten wir die besonderen Momente hautnah aufnehmen, und das in einer Qualität, die im Kino laufen könnte."

5 Gründe, warum Kolumbien dein nächstes Outdoor-Ziel sein sollte

Cesar Arredondo

Extreme landschaftliche Vielfalt auf kleinem Raum – Regenwald, Hochgebirge, Küste und Kaffeeplantagen liegen oft nur wenige Reisestunden auseinander. Authentische Kultur & Begegnungen – vor allem abseits der Touristenpfade begegnen Reisende einer Herzlichkeit, die im Gedächtnis bleibt. Abenteuer abseits der Massen – Regionen wie das Amazonasgebiet um Leticia sind längst nicht überlaufen. Ganzjährig bereisbar – Kolumbiens Klimazonen erlauben Reisen zu jeder Jahreszeit, je nach gewählter Region. Überraschend gut erschlossen & sicherer als sein Ruf – seit 2016 hat sich die politische Lage im Land spürbar stabilisiert, was sich auch im Reisealltag bemerkbar macht. 5 Gründe, warum die OM-5 Mark II deine perfekte Reisebegleitung ist

OM

Ultraleicht & kompakt – auch auf mehrtägigen Trekkingtouren kein zusätzliches Gewicht, das stört. Wetterfest bei jedem Abenteuer – Regen, Feuchtigkeit und Staub hält die Kamera sie nicht auf. Stabilisierte Aufnahmen ohne Stativ – auch aus der Hand entstehen ruhige, klare Bilder. Pro-Level Features ohne Komplexität – anspruchsvolle Aufnahmen, ohne sich durch komplizierte Menüs zu arbeiten. Perfekt für Foto & Video unterwegs – eine Kamera für beide Formate, ohne zusätzliches Gepäck. Gewinnspiel: OM SYSTEM OM-5 Mark II

Melanie Többe

Kevin und Anna haben ihre Reise durch Kolumbien mit der OM-5 Mark II festgehalten – von den Hängematten im Amazonas-Dschungel bis zu den Gesichtern der Menschen, die sie unterwegs kennengelernt haben. Wer nach dieser Geschichte selbst Lust auf ein eigenes Abenteuer bekommen hat, muss nicht nur zusehen: Gewinne eine OM SYSTEM OM-5 Mark II – und starte deine nächste Reise vielleicht schon bald selbst.