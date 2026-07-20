Trail-Alleskönner: La Sportiva Prodigio-Serie im Härtetest

Eine Serie macht ihrem Namen alle Ehre Prodigio – auf Deutsch Wunder, Genie, Ausnahmetalent oder Wunderkind. Ein großes Versprechen für eine Trailrunning- und Speed-Hikingschuh-Serie. Doch La Sportiva wird ihm gerecht: Mit drei unterschiedlichen Trailrunning Modellen decken die Italiener das komplette Spektrum ab, vom lockeren Feierabendlauf bis zum knallharten Ultra. Das Besondere dabei: Alle drei Schuhe teilen die gleiche DNA aus präziser Passform und verlässlichem Grip, unterscheiden sich aber gezielt in Dämpfung, Gewicht und Stabilität. So findest du genau den Schuh, der zu deinem Laufstil und deinen Zielen passt. Klingt nach einem durchdachten Konzept? Ist es auch – und genau das macht die Prodigio-Familie zu einem echten Ausnahmetalent im Trailrunning-Segment. Das gleiche gilt für den fürs Speed-Hiking entwickelten Prodigio Hike.

Prodigio 2: Der brillante Alleskönner

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Lust auf Tempo? Im Prodigio 2 (160 €) steckt das ganze Know-how von La Sportiva als Berg- und Wanderschuh-Spezialist. Der Fuß sitzt in diesem Trailrunningschuh wie festgeklebt, die Sohle verbindet gute Dämpfung, saubere Führung und sicheren Stand meisterhaft, das Profil garantiert erstklassigen Grip auf unterschiedlichsten Untergründen. Weiteres Plus: das niedrige Gewicht von 540 Gramm pro Paar und das luftige, aber stabile Meshobermaterial. Alles in allem ein brillanter Alleskönner, der sowohl Einsteigern als auch ambitionierten Läufern eine solide Grundlage für schnelle Runden bietet.

Das hat uns gefallen:

leicht (540 g/Paar)

luftiges Material

super Kombi aus Dämpfung, Führung und Stand

brillanter Alleskönner

Prodigio Pro: Speed für Ultradistanzen

Adria Martinez

Noch schneller geht es mit dem La Sportiva Prodigio Pro – der perfekte Schuh für alle, die auf Ultraläufen Tempo machen wollen. Mit 510 Gramm pro Paar unterbietet er sogar das Basismodell, liefert aber gleichzeitig einen stärkeren Rebound, der dich bei langen Distanzen kraftsparend vorwärts katapultiert. Besonderes Feature: Die dünne Gamasche am Knöchel stabilisiert zusätzlich und verhindert zugleich, dass dir Steine oder Dreck in den Schuh rutschen. Die Passform ist top, das Material bleibt auch bei mehrstündigen Läufen angenehm atmungsaktiv. Wer auf technischen Trails Kilometer fressen will, ohne dabei an Dynamik einzubüßen, liegt mit dem Pro goldrichtig.

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Das hat uns gefallen:

ultraleicht (510 g/Paar)

atmungsaktiv

gute Dämpfung mit starkem Rebound

top Passform

integrierte Gamasche schützt vor Steineinwurf

Prodigio Max: Der Stabilisator für anspruchsvolle Trails

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Bei langen, technisch anspruchsvollen Trails, wo jeder Tritt sitzen muss, spielt der La Sportiva Prodigio Max (560 g/Paar) seine Stärken aus. Er ist der stabilste Schuh der Serie – mit breiter Sohle und einer Laufplattform, die selbst auf schwierigem Untergrund sicheren Stand garantiert. Das aggressive Profil sorgt für exzellenten Grip, auch wenn's rutschig wird. Die zusätzliche Dämpfung schont die Gelenke bei langen Abstiegen, während das höhere Gewicht dem Fuß mehr Stabilität gibt. Kurz: Wenn der Trail fordernd wird, ist der Prodigio Max dein verlässlicher Partner.

Das hat uns gefallen:

maximale Stabilität

breite Sohle mit hervorragendem Grip

perfekt für lange, anspruchsvolle Trails

starke Dämpfung

Prodigio Hike GTX: Für ambitionierte Wanderer

La Sportiva / outdoor Magazin

So unbeschwert, angenehm und trittsicher wie mit dem La Sportiva Prodigio Hike GTX (190 €, 850 g/Paar) geht es mit keinem anderen Leichtwanderschuh voran. Der Schaft aus robustem Stretchmesh schmiegt sich wie eine zweite Haut an, gibt ordentlich Halt und bietet dem Knöchel volle Bewegungsfreiheit. Außerdem verhindert er, dass Sand und Steinchen in den Schuh rutschen – ähnlich wie die Gamasche beim Prodigio Pro, nur noch komfortabler. Weiteres Plus: die griffige, gut führende Sohle, die trotz des recht hohen Stands Gespür für den Untergrund lässt. Dank Gore-Tex-Membran bleiben deine Füße auch bei Nässe trocken, ohne dass du auf Atmungsaktivität verzichten musst.

Das hat uns gefallen:

unbeschwert und angenehm

hervorragende Trittsicherheit

robuster Stretchmesh-Schaft mit perfektem Halt

griffige, gut führende Sohle

Gore-Tex wasserdicht