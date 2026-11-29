Tradition trifft auf Moderne, dicht bewaldete Berge auf große Städte: Japan lebt von seinen Gegensätzen. Beim Wandern entdeckst du aber nicht nur Landschaften, sondern auch die Geschichten entlang der Wege. Mal führt die Tour zu Shintō-Schreinen und buddhistischen Tempeln, mal durch kleine Fischerdörfer. Das Bahnnetz erleichtert es, verschiedene Regionen auf einer Reise miteinander zu verbinden.

Dabei muss es nicht gleich eine Gipfeltour sein. Auf der Kii-Halbinsel warten jahrhundertealte Pilgerpfade durch Zedern- und Zypressenwälder, an der Pazifikküste lange Etappen zwischen Stränden und Klippen. Für Bergtouren rücken die japanischen Alpen in den Blick. Welche Reisezeit passt, hängt deshalb vor allem davon ab, wohin du möchtest und wie hoch es hinausgehen soll.

Kumano Kodo: Auf alten Pilgerpfaden durch die Wälder

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Auf der gebirgigen Kii-Halbinsel im Süden der Hauptinsel Honshū führt der Kumano Kodo durch dichte Zedern- und Zypressenwälder. Seit über tausend Jahren pilgern Menschen hier zu heiligen Stätten. Teile der Pilgerwege gehören seit 2004 zur UNESCO-Welterbestätte der heiligen Stätten und Pilgerstraßen in den Kii-Bergen.

Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Berglandschaft und Pilgertradition. Die Wege verknüpfen Shintō-Schreine und buddhistische Tempel. Unterwegs wechseln sich Waldpassagen mit kleinen Siedlungen und religiösen Stätten ab.

Nakahechi: Zu den großen Schreinen von Kumano Als traditionelles Kernstück des Wegenetzes gilt die Nakahechi-Route. Von Takijiri-oji führt sie in Richtung Kumano Hongu Taisha. Wer die Wanderung fortsetzt, erreicht über weitere Bergabschnitte Kumano Nachi Taisha.

Am Nachi-Schrein (siehe Bild ganz oben) wartet mit dem 133 Meter hohen Nachi-Wasserfall ein markanter Abschluss. Die Verbindung aus Waldwegen, Schreinen und Wasserfall macht diese Strecke zu einer Wanderung, auf der Landschaft und Kultur eng zusammenliegen.

Kohechi: Die anspruchsvolle Bergroute Die Kohechi-Route (ca. 3–4 Tage, 71 km, 2400 Hm) verbindet Koya-san mit Hongu Taisha. Sie führt durch abgelegene Berglandschaften und über hohe Pässe. Wenn du vor allem die Verbindung aus Pilgergeschichte und Bergwandern suchst, ist sie eine Alternative zur oben genannten Nakahechi-Route (ca. 4–6 Tage, 68 km, 3910 Hm).

Die anspruchsvolle Strecke verlangt eine entsprechend sorgfältige Etappenplanung. Hier steht stärker das Unterwegssein im Gebirge im Vordergrund – die Wahl der Tagesetappen sollte deshalb zu deiner Kondition und Bergerfahrung passen.

Michinoku Coastal Trail: Die XXL-Tour an der Pazifikküste

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Von den Pilgerwegen im Bergland führt der Blick an die Pazifikküste: Einsame Strände, Küstenwälder, dramatische Klippen und kleine Fischerdörfer prägen den Michinoku Coastal Trail. Er erschließt die Tōhoku-Region im Nordosten Japans. Zwischen Hachinohe im Norden und Soma im Süden liegen gut 1000 Kilometer Strecke und rund 38.000 Höhenmeter.

Der Weg entstand bis 2019, um nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe von 2011 neue Impulse in die dünn besiedelte Region zu bringen. Wer hier wandert, bewegt sich also auch durch eine Landschaft des Wiederaufbaus.

Für den kompletten Thru-Hike solltest du ungefähr zwei Monate einplanen. Du kannst aber ebenso einzelne Abschnitte auswählen und sie mithilfe von Bus und Bahn verbinden. Welche Anschlüsse zu deinen Etappen passen, gehört dabei in die konkrete Tourenplanung: Eine grundsätzlich erreichbare Küstenregion bedeutet nicht, dass an jedem Etappenende der passende Bus wartet.

I love Photo and Apple. via Getty Images Wer sich in einer Woche viele Rosinen herauspicken möchte, verknüpft am besten besonders lohnende Teilabschnitte (insgesamt 72 km) zwischen Kabushima und Jodogahama, das Glanzlicht bilden die bis zu 200 Meter hohen Kliffs von Kitayamazaki.



Hohe Berge: Japanische Alpen und Fuji Neben Pilger- und Küstenwegen locken Japans hohe Berge. Die japanischen Alpen sind ein Ziel für alle, die ihre Reise noch stärker auf Bergtouren ausrichten möchten. Sie liegen auf der Hauptinsel Honshū in Japan, quer zwischen Tokio und der Japanischen See und erstrecken sich größtenteils über die Präfekturen Nagano, Gifu und Toyama.

Ein weiteres Ziel ist der 3776 Meter hohe Fuji, der höchste Berg des Landes. Hier musst du die Bedingungen und geöffneten Wege deiner konkreten Route berücksichtigen. Die reguläre Besteigungssaison liegt am Mount Fuji im Allgemeinen zwischen Anfang Juli und Anfang September; Wetter und Route können den tatsächlich nutzbaren Zeitraum jedoch einschränken. Als Alternativen zum Fuji werden oft auch Mount Daisen (Chūgoku-Region), Mount Haku (Ryōhaku-Gebirge) oder Sakurajima (ein aktiver Vulkan im Süden Japans) genannt.

In unserem Podcast erfährst du, ob der Fuji-Gipfel wirklich auf deine Bucket List gehört und bekommst noch weitere Wandertipps für Japan:

Podcast zum Thema Wandern in Japan

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Wissenswertes über den Mount FujiLage: Auf Japans Hauptinsel Honshū, etwa 100 Kilometer südwestlich von Tokio.



Höhe: 3.776 Meter – der höchste Berg Japans.



Bedeutung: Der auch Fuji-san genannte Vulkan gilt im Shintō als heilig.



Aufstieg: Vier Wanderwege führen zum Gipfel: Yoshida, Subashiri, Fujinomiya und Gotemba. Gute Kondition ist erforderlich.



Ausrüstung: Warme Schichten sowie wind- und wasserdichte Kleidung gehören auch im Sommer ins Gepäck. Am Gipfel sind Minusgrade möglich.



Übernachtung: Für eine Tour zum Sonnenaufgang bietet sich eine Hüttenübernachtung an. Frühzeitig reservieren.



Anreise: Von Tokio erreichst du die Ausgangspunkte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie beliebt der Berg allerdings bei Touristen aus der ganzen Welt ist, belegen die millionenfachen Hashtags von Reisenden auf Instagram & Co. Das Video unten zeigt, wie die Behörden mit dem Besucheransturm auf Japans Wahrzeichen umgehen:

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