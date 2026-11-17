Der Rucksack ist gepackt, die Route steht – jetzt beginnt das Abenteuer! Ob im Schwarzwald, an der Küste oder in den Alpen: Draußen möchte man sich auf das konzentrieren, was vor einem liegt. So auch beim Bezahlen.

Die girocard ist dabei mehr als die Karte im Portemonnaie. Dahinter steht ein Bezahlsystem, das in und für Deutschland entwickelt wurde. Die früher noch als "ec-Karte" bekannte Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen gibt es seit über 35 Jahren. Mittlerweile kommt sie so gut wie überall zum Einsatz, so auch beim Bezahlen auf Wanderungen und Campingtrips.

girocard

Höchste Sicherheitsstandards, made in Germany Zahlungen mit der girocard folgen den höchsten Sicherheitsstandards der deutschen Banken und Sparkassen. Das gilt für die physische Karte genauso wie für die digitale girocard auf dem Smartphone oder der Smartwatch: Sie nutzt dieselben Schutzmechanismen und wird durch die Geräte-PIN und die biometrische Entsperrung des Geräts abgesichert, entweder per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Bis heute sind keine Schadensfälle durch manipulierte oder gefälschte girocards bekannt – weder physisch noch digital.

Seit Jahrzehnten hat sich die girocard so als verlässliches Kartenzahlungssystem "made in Germany" bewährt. Wo Kartenzahlung angeboten wird, macht sie das Bezahlen einfach und sicher. Auch unterwegs bleibt dadurch mehr Zeit für das Wesentliche: den Ausblick oder einfach eine entspannte Pause in der Natur.