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Daunenschlafsack im Test: Marmot Raptor Down 15 mit viel Bewegungsfreiheit

Daunenschlafsack im Test
Marmot Wraptor Down 15 im Check

Wer sich in herkömmlichen Daunenschlafsäcken eingeengt fühlt, sollte den Marmot Wraptor Down 15 testen. Sein innovatives Füllkonzept verspricht viel Bewegungsfreiheit ohne Kältebrücken.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.10.2026
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LA SPORTIVA ULTRA RAPTOR II MID LEATHER
Foto: La Sportiva

Innovativ: Die Oberseite des Schlafsacks Marmot Wraptor Down 15 besteht aus zwei sich überlappenden "Flügeln", die mittels drei Druckknöpfen fixiert werden können. Zieht man die Knie an, können sich der recht und linke Flügel gegeneinander zugfrei verschieben – was eine superbe Bewegungsfreiheit ermöglicht und Kältebrücken verhindert, weil Knie oder Gesäß die Daunenfüllung nicht so stark zusammendrücken wie bei herkömmlichen Schlafsäcken. Zudem kannst du in lauen Nächten die Isolation anpassen, indem du den unteren linken Flügel zur Seite schiebst.

So warm wie die Hersteller-Angaben nach EN-Norm (unteres Limit: –12°C) ist der Wraptor-Daunenschlafsack aber nicht – woran Marmot keine Schuld trägt, sondern Schwächen des Messverfahrens. Unter null Grad zieht es am Hals und an der rechten Seitennaht: Erstens liegt die Kapuze nicht ganz so sauber an, zweitens müsste der dicker gefüllte innere Flügel noch etwas breiter sein und die Seitennaht großzügig überlappen. Trotzdem ist der Wraptor eine klasse Wahl für alle, die sich im Schlafsack schon immer etwas eingeengt fühlten und nicht jedes Gramm auf die Goldwaage legen.

LA SPORTIVA ULTRA RAPTOR II MID LEATHER
La Sportiva

Eine zugfreie Öffnung im Fußteil erlaubt es, die Füße herauszustrecken.

Die technischen Details

  • Füllgewicht: rund 670 g wasserabweisende Daune mit 650 cuin
  • Füllmaterial: 100% Daune
  • Hauptmaterial: 100% Polyester (recycelt)
  • Gewicht/Packmaß: 1255 g/6,1 l (Größe Regular)
  • Geeignet für: Männer, Frauen
  • Einsatzbereich: Trekking, Camping
  • Konstruktion: Mumienschlafsack
  • Komfort-Temperatur: -5 °C
  • Temperatur Limit: -12 °C
  • Temperatur Extrem: -30 °C
  • Materialeigenschaften: isolierend
  • Zertifizierungen: Responsible Down Standard (RDS)
  • Preis: 360 € (UVP)
  • Testdauer: 2 Monate

Den Marmot Wraptor gibt es auch noch als leichtere Dreijahreszeiten-Version für mildere Nächte (Wraptor Down 30 bis ca. -1°C). Außerdem noch mit Synthetik-Füllung in zwei verschiedenen Ausführungen.

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