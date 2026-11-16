Black Friday: Salewa Litetrek 2 Zelt um mehr als 50% reduziert

Wir hatten den Salewa-Klassiker bereits im Test. Es zählte zu den günstigsten, wetterfesten Zweipersonenzelten für Berg- und Wandertouren.

Selbst regulär kostet dieses Salewa-Zelt nur 390 Euro. Zwar gehört das Material des Litetrek 2 Zeltes nicht zu den zähesten, wehrt aber – durch die hochwertigen Stangen stabilisiert – Wind und Regen zuverlässig ab. Gespart wurde am Platz, er reicht gerade so, immerhin kann man im Innern des Zeltes aufrecht sitzen.