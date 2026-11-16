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Black Friday: Salewa Litetrek 2 Zelt um mehr als 50% reduziert

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Salewa Litetrek 2 Zelt um die Hälfte reduziert!

Suchst du noch nach einem günstigen Allround-Zelt für deine nächste Trekkingtour oder das kommende Camping-Abenteuer? Bei Amazon gibt es das robuste Salewa Litetrek II gerade mit einem starken Rabatt von über 50% im Angebot – ein echter Preis-Kracher ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.11.2026
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Salewa Litetrek 2 Zelt
Foto: Salewa / Getty Images

Wir hatten den Salewa-Klassiker bereits im Test. Es zählte zu den günstigsten, wetterfesten Zweipersonenzelten für Berg- und Wandertouren.

Bei Amazon gerade im Black Friday Deal - nur 192 €

Was uns am Zelt gefallen hat

 gut & günstig

 wetterfest

 ideal für Bergtouren

Das weniger:

 bietet kaum Stauraum

Selbst regulär kostet dieses Salewa-Zelt nur 390 Euro. Zwar gehört das Material des Litetrek 2 Zeltes nicht zu den zähesten, wehrt aber – durch die hochwertigen Stangen stabilisiert – Wind und Regen zuverlässig ab. Gespart wurde am Platz, er reicht gerade so, immerhin kann man im Innern des Zeltes aufrecht sitzen.

Salewa Litetrek II-Zelt - Apsis
Salewa

Die Apsis des Salewa Litetrek 2 fällt sehr klein aus, hat aber einen schön großen Eingang. Unterm Strich ist dieses Salewa-Zelt also eine top Wahl für Bergtouren, wo es kaum Stellfläche beansprucht.

Technische Daten

  • Personen: 2 Personen
  • Zelttyp: 3-Jahreszeiten-Doppelwandzelt (Halbgeodät) für alpines Trekking
  • Gewicht Max / Min: 2,47 kg / 2,1 kg
  • Packmaß: 40 × 19 cm
  • Fläche Innenzelt: 3 m²
  • Höhe Innenzelt: 1 m
  • Eingänge & Apsis: 1 Eingang, 1 Front-Apsis mit 1 m² Fläche
  • Lüftung: 1 Belüftungsöffnung mit Reißverschluss (am Rückpanel von innen und außen bedienbar)
  • Außenzelt: 50D Ripstop Nylon, silikon- und PU-beschichtet
  • Innenzelt: 66D Ripstop Polyester mit Mesh-Eingang und integriertem Mückennetz
  • Boden: 70D Ripstop Nylon, PU-beschichtet (5.000 mm Wassersäule)
  • Gestänge & Zubehör: 3 Stangen aus 7001 T6 Aluminium (9 mm Durchmesser), 4 reflektierende Nylon-Abspannleinen, 10 Aluminium-Y-Heringe (14,5 cm)
  • Preis (UVP): 390 €
  • (alles Herstellerangaben)
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