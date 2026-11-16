Black Friday: Salewa Litetrek 2 Zelt um mehr als 50% reduziert

Wir hatten den Salewa-Klassiker bereits im Test. Es zählte zu den günstigsten, wetterfesten Zweipersonenzelten für Berg- und Wandertouren.
Was uns am Zelt gefallen hat
gut & günstig
wetterfest
ideal für Bergtouren
Das weniger:
bietet kaum Stauraum
Selbst regulär kostet dieses Salewa-Zelt nur 390 Euro. Zwar gehört das Material des Litetrek 2 Zeltes nicht zu den zähesten, wehrt aber – durch die hochwertigen Stangen stabilisiert – Wind und Regen zuverlässig ab. Gespart wurde am Platz, er reicht gerade so, immerhin kann man im Innern des Zeltes aufrecht sitzen.
Technische Daten
- Personen: 2 Personen
- Zelttyp: 3-Jahreszeiten-Doppelwandzelt (Halbgeodät) für alpines Trekking
- Gewicht Max / Min: 2,47 kg / 2,1 kg
- Packmaß: 40 × 19 cm
- Fläche Innenzelt: 3 m²
- Höhe Innenzelt: 1 m
- Eingänge & Apsis: 1 Eingang, 1 Front-Apsis mit 1 m² Fläche
- Lüftung: 1 Belüftungsöffnung mit Reißverschluss (am Rückpanel von innen und außen bedienbar)
- Außenzelt: 50D Ripstop Nylon, silikon- und PU-beschichtet
- Innenzelt: 66D Ripstop Polyester mit Mesh-Eingang und integriertem Mückennetz
- Boden: 70D Ripstop Nylon, PU-beschichtet (5.000 mm Wassersäule)
- Gestänge & Zubehör: 3 Stangen aus 7001 T6 Aluminium (9 mm Durchmesser), 4 reflektierende Nylon-Abspannleinen, 10 Aluminium-Y-Heringe (14,5 cm)
- Preis (UVP): 390 €
- (alles Herstellerangaben)