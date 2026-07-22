Goldener Bergsommer - St Anton im Arlberg

Der Spätsommer und Herbst sind in St. Anton am Arlberg eine besonders reizvolle Jahreszeit. Klare Bergluft, angenehme Temperaturen und die leuchtenden Farben der Natur machen jede Tour zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Auf über 300 Kilometern markierten Wanderwegen und zahlreichen Bike-Strecken entdecken Aktivurlauber die alpine Vielfalt rund um den Arlberg – von aussichtsreichen Gipfeln bis hin zu urigen Almen.

Yoga, Almabtrieb und Bergbahnen

Wer Bewegung und Entspannung verbinden möchte, findet beim Mountain Yoga Festival vom 3.-9. September 2026 inspirierende Momente inmitten der Bergwelt. Yoga-Sessions unter freiem Himmel, Workshops und Naturerlebnisse schaffen Raum zum Durchatmen, Auftanken und bewussten Genießen.



Tradition und gelebte Bergkultur stehen im September bei den Almabtrieben im Mittelpunkt. Festlich geschmückte Tiere kehren von den Hochalmen ins Tal zurück, begleitet von regionalen Spezialitäten, Musik und authentischen Einblicken in das alpine Leben.

TVB St Anton am Arlberg / www.karinpasterer.com





Besonders attraktiv für Wanderer und Bergsportler: Die Sommer-Bergbahnen sind noch bis 4. Oktober in Betrieb und ermöglichen einen komfortablen Zugang zur alpinen Bergwelt. Galzig- und Vallugabahn verkehren bis Anfang Oktober, Gampen- und Kapallbahn bis Mitte September. So lassen sich auch im Herbst aussichtsreiche Wanderungen und abwechslungsreiche Bike-Touren entspannt planen.

Die St. Anton Sommer-Karte sowie die Sommer-Karte Premium sind ebenfalls bis 4. Oktober gültig und bieten zahlreiche Vorteile – von der Nutzung der Bergbahnen bis hin zu attraktiven Freizeitangeboten in der gesamten Region.