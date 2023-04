Es gibt kein anderes Land, das eine so hohe Fahrraddichte hat, wie die Niederlande. Rund 17 Millionen Niederländer besitzen 23 Millionen Fahrräder. Es gibt also mehr Fahrräder als Einwohner. Fahrradfahren ist schon lange kein Trend mehr – es ist ein Lebensstil, der die niederländische Bevölkerung zusammenbringt. Fasst man alle Radwege der Niederlande zusammen, so kommt man auf eine erstaunliche Summe von rund 37.000km, was beinahe einer Erdumrundung entspricht.