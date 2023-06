In diesem Artikel: Über alle Berge im Rosengarten

Wilde Berge in den Pala-Dolomiten

Wandertraum Belluneser Dolomiten

Steige und Bergtouren in den Sextner Dolomiten

In den Bergen rund um Cortina d’Ampezzo

Mehr Touren-Tipps von outdoor

"BAR" steht in großen Lettern über der alten Holztür des Rifugio Dona. Nach der langen, gar nicht mal so trockenen Wanderung liest sich das Schild wie ein Synonym für Paradies. So abwegig ist der Vergleich nicht, liegt die Hütte doch am nordöstlichen Ende des prachtvollen Rosengartens. Das acht Kilometer lange Bergmassiv erstreckt sich vom Karerpass im Süden bis zum Schlern im Norden. Man kommt bequem per Seilbahn hinauf – was mitunter zu viel Rummel führt. Doch das Rifugio Dona liegt auf 2100 Meter Höhe fast vergessen in einer saftig-grünen Hügellandschaft. Die Hütte markiert das Ende der zweiten Etappe eines fünftägigen Treks, der uns ganz ohne Lift vom Karerpass in die bizarre Bergwelt des Rosengartens führt, vorbei an seinen schönsten Türmen und Gipfeln. Dann beschreibt er einen kühnen Ostbogen, aussichtsreich entlang von Plattkofel und Langkofel übers Sellajoch bis zur Boè-Hütte und zum Passo Fedaia unterhalb der Marmolata. 70 Kilometer insgesamt.

Wie ein rustikales Puppenhaus wirkt das Rifugio Dona – die Fassade aus schweren Lärchenstämmen, kombiniert mit grauem Stein und rotweißen Fensterläden. Drinnen serviert Hüttenwirtin Silvia den Gästen Linzer Torte. Ihr Freund Bruno legt Holz im Ofen nach und nimmt wieder seinen Stammplatz hinter der Bar ein. Auch wenn die Hütte den Charme eines uralten Juwels versprüht, baute sie Brunos Vater erst vor 19 Jahren aus den Resten eines Heuschobers. Bis Ende der Sechziger zogen die Talbauern Sommer für Sommer auf die Almen, um eine weitere Heuernte einzubringen. Jedes Dorf unten im Val di Fassa hatte hier oben eine gemeinschaftliche Alm. Das Heu lagerte man in sogenannten "Tabia", wie das Rifugio Dona eine war, und brachte es im Winter per Holzschlitten ins Tal. Zu den Bauern von damals zählt die Familie von Kunstmaler Fernando Brunel. Er selbst war drei Monate alt, als er mit seinen Eltern und den anderen Bauern des Fassa-Tals im August 1948 das erste Mal aufbrach zur Alm. Die Dörfer standen im Sommer leer, während sich das Leben auf den Hochweiden der Dolomiten abspielte. "Das war eine iyllische Zeit. Die Erwachsenen arbeiteten hart, aber wir Kinder haben es sehr genossen." Unterricht im Senseschleifen statt Sachkunde und Mähen statt Mathe. Am Abend saßen die Bauern zusammen, sangen und spielten Harmonika. "Vor allem, wenn es regnete und man nicht arbeiten konnte, traf man sich auf einer Hütte zum Festa da Munt, dem Bergfest." Fernando lächelt, Nostalgie im Blick.

Auf dem Rifugio Dona hallt das Idyll bis heute nach, anders als am Ende der ersten Etappe des Treks. Dort, im Gebiet der Gardeccia-Alm, bieten drei Rifugios im Umkreis von wenigen Kilometern Kost und Logis und tummeln sich die Gäste, die von Vigo mit der Seilbahn in lässigen zweieinhalb Minuten heraufschweben – angezogen von den Felswänden des Rosengartens. Legenden ranken sich um dieses Massiv, das besonders in den Morgen- und Abendstunden verzaubert, wenn die Sonne die Felsen in Orange-, Rosa und Rottöne taucht – die berühmte Enrosadira. Die rauen Wände heben sich ab von den fruchtbaren Flächen auf der Gardeccia-Alm. Ein Bauer aus Muncion bewirtschaftet hier oben die Malga Couler mit etwa 30 Tieren – der Letzte seiner Art.

Rosengarten Glückspilze: Silvia und Bruno sind die Wirtsleute des urigen Rifugio Dona.

Am nächsten Tag wird es wild. Wer von der Gardeccia weiterwandert, gelangt durch eine Geröllwüste, zu deren Seiten wuchtige Felsblöcke und scharfkantige Spitzen beeindrucken. Zahllose Moränenabgänge klaffen in den Steilwänden und lassen erahnen, wie brüchig die steinerne Macht im Grunde ist. Umgeben von rauen Berggipfeln fühlen wir uns im Rosengarten wie in einem Kessel – und genau das bedeutet die italienische Bezeichnung "Catinaccio". Hier zählt oftmals der Berg-, nicht der Talblick. Steil steigen wir hinaus aus dem Kessel, gelangen zum Antermoia-Pass auf stolzen 2770 Metern, um dann den Westhang des Catinaccio d’Antermoia zu umrunden. Von hier dann hinab zur Antermoia-Hütte auf fast 2500 Meter.

Fernando der Kunstmaler kam als Zwanzigjähriger fast jeden Samstag hier herauf. Damals hatte er schon ein kleines Atelier im Tal. Am Wochenende besuchte er die Hüttenwirte, mit denen er eng befreundet war. Vom Rifugio stieg er um 5 Uhr morgens auf, malte die filigranen Vajolet-Türme während der Enrosadira und dann den Lago di Antermoia, einen der schönsten Seen der Dolomiten. Wir haben noch ein Stück Weg bis zur Dona-Hütte vor uns, aber ich kann mich nicht losreißen. Ewig könnte ich hier sitzen, hinausschauen aufs smaragdgrüne Wasser und hinaufschauen in die grau-beigen Felsgebilde. Bis dichte Wolken hinter den Bergspitzen aufziehen und es wie aus dem Nichts anfängt zu regnen. In der Antermoia-Hütte gibt’s einen gehäuften Teller Pasta, ehe wir in der Regenpause hinabwandern ins immer grüner werdende Val di Dona. Ruhig ist es hier: Die Fels- Gras-Grenze scheint eine imaginäre Linie zu sein, die kaum ein Wanderer überquert. Aber die, die es tun, finden sich in einem wahrlich ursprünglichen Teil der Dolomiten wieder, allerdings mit Linzer Torte, Strom fürs Handy und warmer Dusche – Kraft tanken für drei weitere Tage in dieser faszinierenden Bergwelt.

Über alle Berge im Rosengarten Auf der 70 Kilometer langen Fernwanderung vom Karer- zum Fedaiapass lernt ihr auch unbekanntere Winkel des Rosengartens kennen.

Die Etappen:

Karerpass bis Rifugio Stella Alpina Rifugio Stella Alpina bis Rifugio Dona Dona-Hütte bis Col Rodella Col Rodella bis Boè-Hütte Boè-Hütte bis Fedaia-Pass Wie komme ich hin und wann ist die beste Reisezeit?

Über den Brenner bis Neumarkt/Auer und weiter auf SS 48 ins Fassatal. Von Trient und Bozen fahren Busse ins Val di Fassa. Die beste Teisezeit ist von Mitte Juni bis Mitte September.

Wie anspruchsvoll ist die Tour?

Der Weg verlangt Trittsicherheit und Kondition. Technisch schwieriger ist der letzte Tag mit teils verseilten Abschnitten.

Wie kann ich mich orientieren?

Wanderkarten und Tipps gibt es unter fassa.com sowie in der Tourist-Info vor Ort. Die topografische Wanderkarte »06 Val di Fassa e Dolomiti Fassane«, Maßstab 1:25 000, von Tabacco, 13,90 Euro deckt die Wege ab.

Wo kann ich übernachten?

Das Sporthotel Passo Carezza wartet mit 18 Zimmern und Spa direkt am Einstieg der Tour am Karerpass. Ca. 140 Euro pro DZ (passocarezza.com). Für Tag 1 das Rifugio Stella Alpina, Übernachtung im Lager 70 Euro p. P. inkl. HP (rifugiostellaalpinaspizpiaz.com). Für Tag 2 das Rifugio Dona, 70 Euro p. P. inkl. HP (rifugiodona.com). Für Tag 3 das Rifugio Des Alpes, eine Schutzhütte am Col Rodella mit trentinischer Küche und Panorama-Terrasse, 80 Euro pro Person inkl. HP (rifugiodesalpes.it). Für Tag 4: Boè-Hütte, kürzlich renoviert, 80 Euro p. P. Person inkl. HP (rifugioboe.it).

Wilde Berge in den Pala-Dolomiten Von sattgrünen Tälern in felsgraue Weiten: Wanderer erleben in den Pala-Dolomiten eine Welt der Kontraste. Vier Top-Touren am Rand und mitten hindurch.

Jens Klatt Sonnige Rast nach dem Aufstieg vom Valle de Garés im nördlichen Teil der Pala.

Nördliche Pala-Hochebene

Eine karges Plateau auf 2500 Meter Höhe, gerahmt von mächtigen Gipfeln – in der Pala-Gruppe fühlt man sich wie auf einem anderen Planeten. Durch den Norden des Gebirges in den italienischen Provinzen Trentino und Belluno leitet die Rundtour (8,5 Std., 18 km, 1320 Hm) von der Capanna Cima Comelle (1333 m) über das Rifugio Rosetta (2581 m). Einer der Hingucker: der Cimón della Pala (3148 m), das »Matterhorn der Dolomiten«. Buch: Zeit zum Wandern – Dolomiten, Bruckmann, 16,99 Euro

Am Monte Mulaz

Vis-à-vis der im Süden aufstrebenden Pala-Türme ragt der Monte Mulaz (2906 m) auf, der sich in einer traumhaften, ruhigen Tour (7 Std., 18,3 km, 1126 Hm) vom Parkplatz an der Pian dei Casoni (1695 m) umrunden lässt. Wer an der Schutzhütte Volpi al Mulaz (2571 m) noch Kraftreserven hat, darf den Abstecher (ca. 1 Std.) zum Gipfel nicht verpassen: Oben wartet ein atemberaubender Blick über die gesamte Pala-Gruppe und hinab ins 1000 Meter tiefer gelegene Val Venegia. visittrentino.info

Durch das Canali-Tal

Saftige Almwiesen und dunkle Nadelwälder zwischen himmelstürmenden Felszacken: Das Val Canali im Süden der Pala- Gruppe gehört zu den schönsten Tälern der Dolomiten. Erkunden kann man es etwa auf einer Rundtour vom kleinen Welsperg-See aus (5,5 Std., 17 km, 773 Hm). Dabei gönnt man sich erst einen Abstecher ins Seitental Val Pradidali zum herrlich gelegenen Rifugio Treviso (1630 m), dann ohne Umwege direkt an der Seite des Canali-Flusses zurück. trentino.com

Palaronda-Trek

Wer die faszinierende Gebirgsgruppe auf besonders intensive Art kennenlernen möchte, durchstreift sie auf dem Königsweg: dem Palaronda-Trek. Die klassische Wandervariante führt von San Martino di Castrozza in vier Tagen von Hütte zu Hütte, am Schluss hat man 35,5 Kilometer Strecke und 2940 Höhenmeter geschafft. Lust auf Luft unter den Sohlen? Für Klettersteigfans stehen auch mehrere Palaronda- Ferrata-Routen zur Wahl, sie dauern drei bis acht Tage. palarondatrek.com

Wandertraum Belluneser Dolomiten Die besten Wege durch die urwüchsige Kulisse der Belluneser Dolomiten stellen wir euch hier vor:

lookphotos/Andreas Strauss In den Feltriner Dolomiten genießen Wandernde noch die Ruhe, die sie suchen.

Monte Pizzocco

Der Monte Pizzocco (2186 m) zählt zu den Feltriner Dolomiten, die wiederum zum Nationalpark Belluneser Dolomiten gehören. Seine isolierte Lage macht den Pizzocco zu einer formidablen Aussichtsloge, die vor allem Einheimische schätzen. Um von ihm die Blicke zum Gipfelmeer im Norden und zur Adria im Süden genießen zu können, muss man ab Roèr 1450 Aufstiegsmeter meistern, die siebenstündige Tour kommt aber ohne technische Schwierigkeiten aus. Buch: Dolomiten 8, Rother, 14,90 Euro

Zum Rifugio Dal Piaz

Mit rund 1400 Pflanzenarten beeindruckt der Nationalpark Belluneser Dolomiten. Durch eine der botanisch reichsten Zonen leitet die klassische Tour (4,5 Std., 11,3 km, 962 Hm) vom Passo Croce d‘Aune zum Rifugio Dal Piaz (1993 m). Von dort sind es nur wenige Minuten zum Col Cesta (2073 m), wo sich eine Traumsicht in den mächtigen Gletscherkessel Busa delle Vette öffnet. Wer noch höher hinaus will, hängt etwa die Besteigung (3 Std., 6 km, 430 Hm) des Monte Pavione (2334 m) an. rifugiodalpiaz.com

Anello del Moschesin

Majestätische Zweitausender wie das Castello de Moschesin (2499) und die Cima di Pramper (2409 m) säumen den nördlichen Nationalpark-Zugang von der Pian de la Fopa aus. Wanderer, die von hier in den schönen Moschesin-Rundweg (16 km, 800 Hm) über die Alm Malga Pramper und das Rifugio Sommariva al Pramperet starten, brauchen etwa 6,5 Stunden. Von Mitte Juni bis Mitte September lässt sich das Unternehmen mit Hilfe des Zoldobus-Shuttles auf vier Stunden verkürzen. valdizoldo.net

Alta Via Dolomiti Bellunesi

Wer das Gebiet lieber auf einem Fernweg statt auf Tagestouren kennenlernen möchte, findet mit der Alta Via Dolomiti Bellunesi (110 km, 6100 Hm) eine Tour der Extraklasse: Zwischen Forno di Zoldo und Feltre schlängeln sich ihre sieben Hauptetappen durch einige der wildesten und einsamsten Winkel der gesamten Dolomiten. Neben Trittsicherheit und Bergerfahrung braucht man auch einen guten Orientierungssinn, denn nur die wichtigsten Abzweiger sind markiert. altaviadolomitibellunesi.it

Steige und Bergtouren in den Sextner Dolomiten Südwestlich von Sexten lernen Wanderer und Ferratisten die "bleichen Berge" von ihrer zackigsten Seite kennen.

Norbert Eisele-Hein Nur mit kräftigen Armen und guten Nerven wird der kühne Leiternsteig zum Genuss.

Auf Draht zum Gipfel

Der Leiternsteig (Grad C) auf den Toblinger Knoten (2617 m) trägt seinen Namen nicht von ungefähr: Gleich 17 teils überhängende und sehr luftige Leitern gilt es beim Aufstieg zu überwinden, man startet am Parkplatz Fischleinboden (6,5 Std., 1200 Hm). Eine leichtere Alternative (max. Grad B): der auch anfängertaugliche Steig auf die Sextener Rotwand (2925 m) von den Rotwandwiesen aus (5,5 Std., 1020 Hm). Buch: Klettersteige Dolomiten, Rother, 16,90 Euro

Innergsell & Außergsell

Zugegeben: Mit der Dramatik ihrer deutlich höheren Nachbarn können die Gipfelbrüder Innergsell (2065 m) und Außergsell (2007 m) nicht mithalten. Was Wanderer aber bei ihrer Besteigung finden: Bergeinsamkeit, traumhafte Ausblicke und eine Blumenpracht, die weit und breit ihresgleichen sucht. Gut fünf Stunden nimmt der technisch unproblematische Weg von Sexten aus in Anspruch, dabei kommen auf rund 17 Kilometern zirka 900 Aufstiegsmeterzusammen. bergfex.de

Zum Monte Piana

Von Süden her lässt sich der im Dolomitenkrieg bitter umkämpfte Monte Piana leicht erreichen. Spannender ist eine Besteigung des gut 2300 Meter hohen Gipfels aber über den Pioniersteig aus dem Höhlensteintal im Norden. Zirka 6,5 Stunden dauert die schwierige Runde (14, 5 km, 1040 Hm), auf dem Gipfelplateau wartet ein grandioses Panorama, Stellungsanlagen, Schützengräben und Stollen erinnern an die Gefechte vor über 100 Jahren.

Rund um den Einserkofel

Um den isoliert stehenden Felsturm des Einserkofels (2698 m) zu erklimmen, ist Kletterkönnen im dritten Grad gefragt. Doch für die landschaftlich überwältigende Umrundung vom Fischleinboden aus reicht Wanderausdauer für etwa sechs Gehstunden und 1340 Höhenmeter. An der urigen Büllelejochhütte (2528 m) lohnt es sich unbedingt, noch eine Stunde mehr zu investieren: Hier lockt der sehr einfache Abstecher zur Weitsicht an der Oberbachernspitze (2677 m). almenrausch.at

In den Bergen rund um Cortina d’Ampezzo Hier hebt ihr die größten Landschaftsschätze rund um Cortina d'Ampezzo:

imago classic Hier habt ihr die größten Landschaftsschätze rund um Cortina d'Ampezzo.

Zum Sorapis-See

Rund sieben Kilometer östlich von Cortina d’Ampezzo erleben Wanderer ein türkisfarbenes Wunder: den Lago di Sorapis (1925 m), der in fast irreal wirkenden Grünblau-Tönen unterhalb des markanten Felszackens Dito di Dio (2603 m) leuchtet. Zum Bilderbuchidyll leitet etwa der mittelschwere Normalweg Nr. 215 (4 Std., 10 km, 435 Hm) mit Start und Ziel am 1809 Meter hohen Tre-Croci-Pass. Dabei müssen einige Stahltreppen und ein schmales, aber versichertes Felsband passiert werden. dolomiten.net

Auf die Sella di Popena

Dass Publikumsmagneten und stille Naturidylle auch in den Dolomiten manchmal ganz nah beieinander liegen, erfährt, wer vom Trubel am Misurinasee in die Cristallogruppe aufbricht. Zu den lohnendsten Zielen zählt die Sella di Popena (2214 m). Die Besteigung (2.45 Std., 505 Hm) leitet erst durch Wald, dann zwischen Latschen und Felsblöcken hinauf, zu den Blickfängen oben gehören auch die legendären Drei Zinnen. Am Tre-Croci-Pass geht’s per Bus zurück. Buch: Dolomiten 6, Rother, 14,90 Euro

Zu den Fanes-Fällen

Zum Auftakt durch ein wildromantisches Flusstal, in dem unter anderem 15 verschiedene Orchideenarten blühen, dann auf zwei einsteigerfreundlichen Klettersteigen (Grad A/B) hautnah an die atemberaubenden Fanes-Kaskaden heran: Kein Wunder, dass die Tour (3.35 Std., 10,3 km, 460 Hm) von der Ponte Felizon im Boitetal zu einem der mächtigsten Wasserfälle der Dolomiten so beliebt ist. Um das Naturspektakel ohne übermäßigen Andrang zu erleben, zieht man am besten unter der Woche los.

Monte Nuvolau

Mit einer grandiosen Panoramaschau zu Dolomiten-Schönheiten wie der Marmolada-, der Pala- und der Civettagruppe punktet der Monte Nuvolau (2725 m). Viele Wege führen zur gleichnamigen Hütte an seinem Gipfel, der klassischste folgt vom Passo Falzarego (2105 m) dem legendären Dolomiten-Höhenweg Nummer 1. Gut vier Stunden brauchen Wanderer für den technisch einfachen Hin- und Rückweg (8,5 km, 500 Hm), zu den Stationen gehören auch der malerische Lago di Limides. rifugionuvolau.it

