Geheimtipp Italien: Versteckte Seen und Wasserfälle in Garda Trentino

Ob Segeln, Windsurfen, Wing Foil, Kajak oder SUP – das Angebot der Wasserwelt in Garda Trentino ist riesig. Neben dem beliebten "Meer der Alpen" gibt es hier zahlreiche Gewässer, die noch kaum entdeckt wurden. Wir zeigen euch, wieso ihr euren nächsten Sommerurlaub in Garda Trentino verbringen solltet.

Bergseen: Kristallklares Wasser und Wassersport Fangen wir mit dem Ledrosee an: Umgeben von schroffen Bergen, ist der See ein Paradies für SUP-Fahrer:innen, Segler:innen und Windsurfer:innen. Im Sommer erreicht das Wasser hier angenehme 24 Grad. Hinzu kommen Wildbäche, die sich zum Canyoning eignen.

Garda Dolomiti / Watchsome

Wer den Wassersport nicht braucht, findet am türkisfarbenen Wasser des Tenno-Sees, eingebettet in dichte Wälder, eine ruhige Auszeit. Beide Seen gehören zum UNESCO-Biosphärenreservat Alpi Ledrensi e Judicaria.

Gemeinsam mit den Terlago- und Lamarsee tragen sie die Blaue Flagge – ein Zeichen für beste Wasserqualität, Umweltmanagement, Sicherheit, Dienstleistungen und Nachhaltigkeit.

Wasserfälle: Abenteuer und Erfrischung Doch Garda Trentino hat mehr zu bieten als nur Seen. Wasserfälle verstecken sich in den Tälern und Wäldern der Region und oft auch nur für diejenigen, die sie suchen.

Für Wanderfans: Der Wasserfall von Gorg d’Abiss

Garda Dolomiti / Prugnola

Ein besonders lohnendes Ziel ist der Rundweg entlang der alten römischen Straße nach Croina. Die Tour führt am Bach Massangla vorbei, an der historischen Bugatini-Wassermühle und endet schließlich am Wasserfall von Gorg d’Abiss oberhalb von Tiarno di Sotto. Hier wird man mit dem im Felsen eingelassenen Naturbecken mit einer Abkühlung belohnt.

Kultur- und Natur: Rio Bianco und Bosco Arte Stenico

Garda Dolomiti / Watchsome

Wer Kunst und Natur verbinden möchte, sollte die Tour zwischen dem Wasserfall Rio Bianco und dem Bosco Arte Stenico im Naturpark Adamello-Brenta wählen. Ein unbefestigter Pfad führt durch den Wald zum Wasserfall und weiter zum Botanischen Garten. Unterwegs laden Naturlehrpfade mit interaktiven Stationen zum Erkunden ein.

Für Adrenalin-Junkies: Der Wasserfall Rio Ruzza – Ballino

Garda Dolomiti / Prugnola

Ein echtes Highlight für Kletterfans ist der Wasserfall Rio Ruzza – Ballino, der sich 100 Meter in die Tiefe stürzt. Wer mutig ist, kann den Wasserfall über den Klettersteig "Signora delle Acque" erklimmen – eine gesicherte, aber technisch anspruchsvolle Route, die direkt am tosenden Wasser entlangführt.

Auf Entdeckungstour: Die Cascata del Ponale

Garda Trentino / Watchsome

Ein weiterer Geheimtipp ist die Cascata del Ponale in Riva del Garda. Versteckt in einer kleinen Felskluft, ist der Wasserfall nur vom Wasser aus erreichbar. Mit dem SUP startet man am Strand von Purfina, paddelt vorbei an der Felswand der Rocchetta und kleinen, türkisblauen Buchten bis zum alten Ponale-Hafen. Hier verbirgt sich der Wasserfall in einer Felsspalte.

Warum Garda Trentino? Die Region am nördlichen Ufer des Gardasees ist ein Paradies für Outdoor-Fans. Ob Wandern, Klettern, Radfahren oder Wassersport – hier findet jede:r sein Abenteuer. Doch nicht nur die Natur begeistert: Historische Altstädte, handgefertigte Produkte und eine feine Kulinarik runden das Erlebnis ab.