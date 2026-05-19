Val Bognanco: einsames Wanderparadies bei Domodossola

Wie komme ich ins Val Bognanco Mit dem Zug nach Domodossola und zu Fuß ins Val Bognanco. Busverbindung nicht ganz bis in den Talschluss, sondern nur bis San Lorenzo, 980 m. Zu Fuß sind es dann noch anderthalb Stunden bis San Bernardo, 1638 m, dem Ende der öffentlich befahrbaren Straße.

Wie kann ich mich auf Tour orientieren? Am besten schneidet die Wanderkarte von Editore Geo4Map ab, 1:25000, Blatt 8 Valle di Bognanco für 13,90 Euro. Eine genaue Wegbeschreibung der GTA-Routen findet sich im Wanderführer Grande Traversata delle Alpi von Iris Kürschner/Dieter Haas, Bergverlag Rother, 18,90 Euro. Einige Tagestouren im Val Bognanco bietet der Wanderführer Ossola von Tim Shaw, Bergverlag Rother, 14,90 Euro.

Touren rund um das Val Bognanco 1 Via Stockalper

17 km, 8 h, 1600 Hm, mittel

Tag: Von Domodossola (280 m) nordwestlich zum Torrente Bogna und dem Dorf Mocagna (340 m). Der Markierung D00 (Via Stockalper) folgend bergwärts nach Cisore (507 m) und über Monteossolano (784 m) zum Oratorio Dagliano (740 m). Weiter über Monsignore nach Valpiana, dann absteigend nach Bognanco Fonti (668 m). Ein Stück der Straße nach bergwärts, bis rechts der Wanderweg abzweigt. Nördlich steil hinauf über San Lorenzo nach Graniga (1118 m). 5,5 h.

Tag: Von Graniga geht es auf dem Wanderweg über Gomba und Gallinera in Richtung San Bernardo. Am Rifugio San Bernardo vorbei einem Fahrsträßchen flach nordwestlich folgend zum Rio Rasiga. Nach der Brücke links in den steilen Pfad zum Rifugio il Dosso (1754 m). 2,5 h.

2 Lago di Arza

10 km, 4 h, 640 Hm, mittel

Vom Rifugio il Dosso bergwärts zur Alpe Paione. Dort in die Via dei Fortini und zum Lago di Arza auf 2041 Metern (auf der Karte Lago di Agro). Westlich zur Alpe di Monscera und zum Rifugio Gattascosa. Abstieg über den Lago Ragozza nach San Bernardo und kurzer Gegenanstieg zum Rifugio il Dosso.

3 Laghi di Variola

11 km, 4 h, 640 Hm, mittel

Vom Rifugio il Dosso kurz das Fahrsträßchen bergwärts und rechts in den Wanderweg zur Alpe Paione. Über Casariola und Dorca zur Alpe Variola. Wenig später biegt die Route nördlich zu den Seen ab, teils weglos. Am Seenplateau auf 2190 Metern trifft man wieder auf einen markierten Höhenweg, dem man zum westlich gelegenen Lago di Paione inferiore folgt. Abstieg zur Alpe Paione und den Häusern von Arza. Nur wenig unterhalb liegt das Rifugio il Dosso.

4 Alpe Laghetto

10,5 km, 5 h, 630 Hm, mittel

Vom Rifugio il Dosso steigt man zur Wallfahrtskapelle von San Bernardo (1628 m) ab und biegt unterhalb der Kapelle rechts in die rot-weiß markierte GTA ab. Beim bequemen Ausschreiten auf einem Balkonweg hoch über dem Val Bognanco ergeben sich immer wieder Blicke nach Domodossola. Vorbei an den verfallenen Alpgebäuden von Oriaccia, geht es bei den Häusern von Vallaro hinauf zum Rifugio Laghetto auf 2039 Metern.

Iris Kürschner

Der ganze Reisebericht zum Download: Wir meistern anderntags noch ein paar ordentliche Höhenmeter, um sie zu treffen. Erhaben und unverbaubar liegt ihr Refugium in der klaren Bergluft, nichts als die pure Natur drum herum. Die Wertschätzung für das Kulturerbe hat schon Bettys Vater gepflegt, indem er mit seinem Bauunternehmen so manches Steinhaus und manchen Stall vor dem Verfall bewahrte, sie geschmackvoll zu Feriensitzen umbaute. So auch das Rustico der Familie. Häufig sieht man Betty mit dem Fernglas auf der Terrasse sitzen. Der Wildbestand sei enorm, schwärmt sie. Zwei Adlerfamilien lebten im Gebiet, und auf ihrer Lieblingsrunde zum Lago di Arza könne man Birkhühner und Auerhähne sehen.

Wo kann ich auf Tour übernachten? Albergo da Cecilia, Frazione Graniga, sympathisches Hotel mit feiner Küche und Ausblick über das Val Bognanco albergodacecilia.com

Hütten

Im Rifugio Gattascosa (rifugiogattascosa.com) herrscht vor allem an den Wochenenden Hochbetrieb, je nach Publikum. Etwas ruhiger ist es im tiefer gelegenen Rifugio San Bernardo (altavallebognanco.it) sowie im Rifugio il Dosso, rifugioildosso.it

Altstadtflair

Wer sich noch einen Extratag in Domodossola gönnen will, sollte unbedingt im Da Sciolla übernachten. Die charmante Unterkunft liegt ruhig und nur ein paar Meter vom historischen Marktplatz entfernt. Außerdem kann man hier auch sehr gut essen, ristorantedasciolla.com