Wildcampen für Anfänger: Von der Rechtslage bis zum richtigen Verhalten

Wildcamping: Das klingt nach maximaler Freiheit Abends irgendwo im Wald das Zelt aufbauen, morgens allein in der Natur aufwachen und einfach weiterlaufen. Genau dieses Gefühl macht für viele den Reiz einer Trekkingtour aus. In Deutschland ist die Sache allerdings nicht ganz so einfach. Wildes Zelten ist hier grundsätzlich nicht erlaubt und die genaue Rechtslage hängt stark vom Bundesland, vom Gebiet und vom konkreten Ort ab. Etwas anders wird häufig das Biwakieren betrachtet, also eine Übernachtung ohne feste Zeltkonstruktion, etwa nur mit Schlafsack und Isomatte auf dem Boden. Rechtlich ist auch das nicht überall eindeutig, wird in der Praxis aber oft eher toleriert als ein aufgebautes Zelt. Besonders in Naturschutzgebieten, Nationalparks oder auf klar privaten Flächen solltest du komplett auf Übernachtungen verzichten.

Alternative: Trekkingcamps & Naturcampingplätze Zum Glück gibt es inzwischen immer mehr legale Alternativen. Klassische Campingplätze sind gerade für Einsteiger angenehm, weil es Wasser, Toiletten und oft auch etwas Infrastruktur gibt. Noch spannender für Trekkingtouren sind Trekkingplätze oder Naturlagerplätze. Diese Trekkingcamps liegen meist mitten in der Natur, müssen vorher gebucht werden und bieten oft nur das Nötigste: Eine Zeltfläche, manchmal eine Komposttoilette und gelegentlich eine Feuerstelle. Auch Projekte wie Wildes Schleswig-Holstein zeigen, dass naturnahes Übernachten in Deutschland legal funktionieren kann, wenn klare Regeln gelten. Wer unterwegs einen Schlafplatz sucht, sollte trotzdem nicht erst im Dunkeln damit anfangen.

Wie du einen guten Lagerplatz findest Am besten schaut man schon zu Hause auf der Karte, wo nach der geplanten Tagesdistanz mögliche Regionen liegen. Wichtig sind Abstand zu Häusern, Straßen, Wanderwegen und Schutzgebieten. Topografische Karten, Satellitenbilder und Höhenlinien helfen dabei, flachere Waldstücke, Lichtungen oder Waldränder zu finden. Vor Ort entscheidet dann aber immer der echte Eindruck. Ein guter Lagerplatz ist nicht einsehbar, ruhig und möglichst eben.

Robert Klink Direkt am Weg zu zelten ist keine gute Idee, weil morgens früh oft Hundebesitzer, Jogger oder Wanderer unterwegs sind.



Gleichzeitig sollte der Platz frei von spitzen Steinen, Ästen, Ameisenstraßen oder Wildtierspuren sein. Ein kurzer Blick nach oben ist ebenfalls wichtig: Lose Äste oder morsche Bäume können bei Wind gefährlich werden. Bei Sturm sollte man exponierte Hänge oder dichte Fichtenbestände meiden.

Auch Wasser ist nicht automatisch der beste Nachbar. So schön ein Zeltplatz direkt am Bach oder See aussieht, dort ist es oft kühler, feuchter und mückenreicher. Außerdem steigt die Kondensation im Zelt deutlich. Besser ist oft ein Platz etwas entfernt vom Wasser, idealerweise leicht erhöht und geschützt.

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