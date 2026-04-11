Sloweniens schönste Wanderung? Diese Traumtour führt dich zu den Sieben Seen

Slowenien ist mehr als der Triglav Keine Frage: Der alles überragende Berg Triglav (2864 m) im gleichnamigen Nationalpark zählt zu den begehrtesten Wanderzielen des Landes, für Slowenen ist die Besteigung fast schon Ehrensache. Viele Wege führen hoch, zum Beispiel von Rudno Polje über das Planika-Haus (2 Tage, 24 km, 2020 Hm). Doch auch südlich des Gipfelkönigs wartet ein Landschaftsjuwel: das "Tal der Sieben Seen", dessen stille Gewässer zwischen grünen Almwiesen, windzerzausten Lärchen und kahlen Steilwänden funkeln. Am schönsten erlebt ihr die Bilderbuchkulisse bei einer ausgedehnten, teils anspruchsvollen Wanderung (2 Tage, 33,6 km, 2357 Hm) mit Start/Ziel am Bohinj-See. Dabei übernachtet man am besten in der wunderbar abgeschiedenen, auf 2070 Meter Höhe gelegenen Hütte Zasavska koča na Prehodavcih und nimmt den Panoramagipfel Kanjavec (2568 m) mit.

Fabian Weiss Ins Sieben-Seen-Tal, eines der schönsten in den Julischen Alpen, startet man vom Parkplatz an der Alm Planina Blato (Mautstraße von Stara Fužina). Als Abkürzung bietet sich eine Tagestour an, die den Schwarzen See (Crno jezero) und den Doppelsee (Dvojno jezero) erreicht.



Als ideale Ausgangspunkte für Touren in den Julischen Alpen empfehlen sich die Bergsteigerdörfer Baška grapa und Jezersko. Fernab großer Zentren bewahren sie den ursprünglichen Charme des alpinen Lebens: kleine Höfe, gelebte Traditionen und eine wohltuende Ruhe, die sofort erdet. Von hier aus taucht man Schritt für Schritt in die Bergwelt ein – nah an der Natur, entschleunigt und mit einem Gefühl für das Wesentliche.

Bergsteigerdörfer Bergsteigerdörfer sind keine beliebigen Ferienorte, sondern bewusst ausgewählte Gemeinden, die sich einem sanften, nachhaltigen Alpinismus verschrieben haben. Statt Massentourismus stehen hier echte Naturerlebnisse, regionale Kultur und eine enge Verbindung zur Bergwelt im Mittelpunkt. Zu den Beitrittskriterien gehören etwa ein regionaltypisches Ortsbild, ein überschaubares, aber hochwertiges Übernachtungsangebot, anspruchsvolle Bergsportmöglichkeiten und der weitgehende Verzicht auf technische Erschließungsmaßnahmen. Die schönsten Touren im Nationalpark Triglav Zurück zum Triglav-Nationalpark: Hier entfaltet sich die ganze Vielfalt der Julischen Alpen auf engstem Raum. Schroffe Gipfel, tief eingeschnittene Täler und weite Hochflächen gehen nahtlos ineinander über und schaffen eine eindrucksvolle Bühne für unvergessliche Bergmomente. Zwischen aussichtsreichen Höhenwegen, stillen Karen und glasklaren Bergseen finden sich einige der schönsten Touren des Landes – von genussvollen Tageswanderungen bis hin zu anspruchsvolleren Unternehmungen. Stets begleitet von weiten Blicken, ursprünglicher Natur und einer Ruhe, die den Charakter dieses besonderen Schutzgebiets prägt.

1. Sieben-Seen-Tal

Ins Sieben-Seen-Tal, eines der schönsten in den Julischen Alpen, startet man vom Parkplatz an der Alm Planina Blato (Mautstraße von Stara Fužina). Als Abkürzung bietet sich eine Tagestour an, die den Schwarzen See (Crno jezero) und den Doppelsee (Dvojno jezero) erreicht. Ohne Zeitdruck empfiehlt sich die Zwei-Tages-Variante mit Übernachtung auf der Hütte Koca pri Triglavskih jezerih.

2. Um den Bohinj-See

Die Route um den See und zur Savica-Quelle startet in Ribcěv Laz am Ostufer und beginnt recht breit in nördlicher Richtung. Der Weg verjüngt sich zum Wurzelpfad und zweigt am gegenüberliegenden Ufer rechts ab. Nun beginnt der Aufstieg zur Savica-Quelle, einem Wasserfall. Bis zur vorgelagerten Hütte Kocǎ pri Savici dauert es rund 2,5 h. Das letzte Wegstück bis zur Quelle ist kostenpflichtig (3 €). Der Abstieg führt ins Dorf Ukanc und am See entlang zum Startpunkt.

3. Pršivec-Gipfel

Los geht es am Parkplatz an der Alm Planina Vogar (1079 m). Nach ein paar hundert Metern Schotterstraße biegt der Wanderweg rechts in den Wald ein und wird zum Gipfel (1761 m) hin schroffer und steiler. Eine ausgesetzte Kletterstelle (UIAA Grad I) ist zu überwinden. Knapp nach der Hälfte der Tour befindet sich die Kocana Planini pri Jezero, eine Almhütte mit Bergsee, die sich zur Rast eignet. Der markierte Weg führt zurück zum Start.

4. Triglav ab Trenta

Start am Wanderparkplatz bei Trenta am Bach Zadnjica (653 m). Der Weg ist markiert, nach 3 Kilometern Schotterstraße rechts Richtung Dolicu-Hütte. In Kurven durch Wald, dann steiler zwischen Felswänden zur Hütte (ca. 5 h). Weiter Richtung Gipfel erreicht man ein Hochplateau mit zwei Wegen. Die hier beschriebene Route hält sich im Aufstieg rechts, die letzten 250 Höhenmeter sind mit Stiften und Tritten versehen – sehr exponiert. Nach dem Gipfel (2864 m) den anderen Weg hinab zum Hochplateau, danach auf gleicher Strecke zurück.