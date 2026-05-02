Neuer Wanderweg im Schwarzwald: Der Kinzigtalsteig wird im Herbst 2026 eröffnet

Geplant sind künftig insgesamt zehn Etappen, die dich durch eine Region führen, die mit ihren Kontrasten punktet – von steilen Granitfelsen über dunkle Tannenwälder bis hin zu offenen Talabschnitten mit Obstwiesen, Weiden und Ackerflächen. Denn das Kinzigtal mit seinen mehr als 25 Seitentälern gilt als eine der abwechslungsreichsten Ecken des Schwarzwalds. Genau dieses Wechselspiel aus Natur- und Kulturlandschaft macht den Reiz der Route aus: unterwegs liegen typische Schwarzwalddörfer ebenso am Weg wie die beiden Fachwerkstädtchen Haslach und Schiltach.

Aussichtspunkte als Etappen-Highlights Zu den besonderen "Aha"-Momenten auf dem Kinzigtalsteig sollen mehrere Aussichtspunkte zählen, darunter unter anderen:

der Urenkopfturm bei Haslach

bei der Spitzfelsen zwischen Wolfach und Hausach

zwischen und der Teisenkopf bei Schenkenzell

bei (siehe Fotostrecke oben) Bollenhut, Kloster und Kapellen: Kultur am Weg Der Steig setzt nicht nur auf Panorama, sondern auch auf regionale Geschichte. Mit dem Start in Gutach, der Passage über Kirnbach und dem Ziel in Hornberg werden alle drei sogenannten "Bollenhutgemeinden" berührt – also genau jene Orte, die mit dem weltbekannten Bollenhut besonders verbunden sind. Weitere kulturgeschichtliche Stationen entlang der Route sind zum Beispiel das Kloster Wittichen in Schenkenzell sowie die Hansjakob-Kapelle in Hofstetten.

Praktisch für die Planung: ÖPNV-Anbindung und Tagesrouten in Arbeit Für alle, die Etappen gerne flexibel angehen oder An- und Abreise ohne Auto planen, ist die angekündigte ÖPNV-Anbindung ein Pluspunkt: Mehrere Etappenorte sollen über die Schwarzwaldbahn und die Ortenau-S-Bahn gut erreichbar sein. Zusätzlich wird laut den aktuellen Projektinfos an kürzeren Etappenkombinationen und attraktiven Schleifen für Tageswanderungen gearbeitet.

Kurze Etappenübersicht 1. Etappe: Gutach – Fohrenbühl: 17,7 km

Gutach – Fohrenbühl: 17,7 km 2. Etappe: Fohrenbühl – Schramberg: 12,4 km

Fohrenbühl – Schramberg: 12,4 km 3. Etappe: Schramberg – Schenkenzell: 17,9 km

Schramberg – Schenkenzell: 17,9 km 4. Etappe: Schenkenzell – St. Roman: 14,8 km

Schenkenzell – St. Roman: 14,8 km 5. Etappe: St. Roman – Wolfach: 14,0 km

St. Roman – Wolfach: 14,0 km 6. Etappe: Wolfach – Fischerbach: 14,4 km

Wolfach – Fischerbach: 14,4 km 7. Etappe: Fischerbach – Schlossberg-Herberge: 17,2 km

Fischerbach – Schlossberg-Herberge: 17,2 km 8. Etappe: Schlossberg-Herberge – Haslach (plus ca. 1 km Zuweg nach Haslach): 15,6 km

Schlossberg-Herberge – Haslach (plus ca. 1 km Zuweg nach Haslach): 15,6 km 9. Etappe: Haslach – Schöne Aussicht (plus ca. 1 km Zuweg von Haslach): 20,2 km

Haslach – Schöne Aussicht (plus ca. 1 km Zuweg von Haslach): 20,2 km 10. Etappe: Schöne Aussicht – Hornberg: 8,4 km Mehr Infos: schwarzwald-kinzigtal.info/wandersteig

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