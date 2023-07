Eine stabile Hochdrucklage in den Bergen bedeutet Sonne satt, lässt die Temperaturen im Sommer aber auch kräftig in die Höhe schnellen. Und auch in alpinem Gelände kann es so heiß werden, dass der Körper stark belastet wird. Wer grundsätzlich Probleme mit dem Kreislauf hat, sollte sich an solchen Tagen mit einem Ausflug in den Biergarten begnügen oder ein schattiges Plätzchen am See suchen. Für fitte Gipfelaspiranten haben wir ein paar (präventive) Tipps zusammengestellt.