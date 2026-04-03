Geheimtipps: Fünf einsame Wandergebiete in den Alpen

Aus den Seen strömen Spuller- und Formarinbach, gurgeln an weltvergessenen Zweitausendern vorbei und vereinen sich bei Lech zum gleichnamigen Fluss. Per Bus fahren Wanderer von dort zum Formarinsee, wo der Streifzug durchs Steinerne Meer beginnt. Es birgt Versteinerungen, die vor über 200 Millionen Jahren hier abgelagert wurden. Wunderbar alpin - und einsam - ist auch die Lechquellenrunde, die in 5 bis 6 Etappen von Landsteg (Schröcken) über Hütten wie Biberacher, Göppinger, Freiburger, Ravensburger bis zur Stuttgarter Hütte führt, abseits der Touristenströme. Alternativ: der Lechweg, von der Lechquelle am Formarinsee nach Füssen (ca. 125 km, / 6-8 Etappen).