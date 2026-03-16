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Schlafsäcke

Superber Kältekiller stark reduziert: Der Mountain Equipment Xeros

Mountain Equipment Xeros
Superber Kältekiller jetzt günstiger

Mit dem "Xeros" bekommst du einen warmen, nässefesten Daunenschlafsack, der sich bestens für Hochtouren, Biwaks und für alpine Expeditionen eignet. Wer schnell ist, kann in unserem Partnershop Bergfreunde 20 Prozent sparen – Link dazu im Artikel ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Mountain Equipment Xeros Schlafsack im Angebot
Foto: Mountain Equipment / Getty Images

Pro & Contra zum Mountain Equipment Xeros

Das hat uns am Schlafsack gut gefallen:

 top Wärme-Gewichts-Verhältnis

 nässefeste Außenseite

 klasse Details

Mountain Equipment Xeros Schlafsack
Mountain Equipment

Die Außenseite aus höchst wasserabweisendem Drilite-Material mit 10D-Oberstoff hält Nässe und Schnee stand, wodurch sich der Kälteblocker auch bestens für Biwaks eignet. Am Wärmekragen und der Kapuzeninnenseite setzt Mountain Equipment ebenfalls auf Drilite – was verhindert, dass sie auskondensierte Atemluft durchnässt. Der leichte, weiche 10D-Innenstoff punktet mit angenehmem Hautgefühl, dank elastischer Innennähte schmiegt sich der Schlafsack an und engt nicht ein. Das verhindert kalte Stellen. In der Hülle stecken 605 Gramm (Gr. Regular) superbauschkräf tige 800-Cuin-Daune, die mit ihrer Down-Codex-Zertifizierung für strenge Tierschutzvorgaben steht. Kältefeste Personen können den Xeros bis minus 15 Grad einsetzen, Frostbeulen bis minus acht.

Mountain Equipment Xeros Schlafsack
Mountain Equipment

Auch stark: die pralle, komfortabel anliegende Kapuze und der dicke Wärmekragen, dessen Magnetverschluss sich wie von Zauberhand verschließt – und schnell zu öffnen ist. Der bis zu den Knien reichende, gut laufende Reißverschluss spart Gewicht und ermöglicht eine gute Belüftung.

Die technischen Details

  • Preis: ab 750 € (UVP)
  • Einsatzbereich: Expedition, Alpinklettern, Hochtouren
  • Hauptmaterial: 100% Polyamid
  • Füllmaterial: 100% Daune
  • Technologie: Drilite Loft
  • Materialeigenschaften: isolierend, atmungsaktiv, wasserabweisend
  • Bauschkraft: 800+ cuin
  • Komforttemperatur: -5°C / Limit: -12°C / Extrem: -32°C
  • zwei Größen: Regular und Long (185 cm / 200 cm)
  • (alles Herstellerangaben)
  • nachgewogenes Gewicht: 1010 g (ohne Packsack) / 6,8 L
  • Testzeitraum: 3 Monate

Fazit