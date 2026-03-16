Superber Kältekiller stark reduziert: Der Mountain Equipment Xeros

Die Außenseite aus höchst wasserabweisendem Drilite-Material mit 10D-Oberstoff hält Nässe und Schnee stand, wodurch sich der Kälteblocker auch bestens für Biwaks eignet. Am Wärmekragen und der Kapuzeninnenseite setzt Mountain Equipment ebenfalls auf Drilite – was verhindert, dass sie auskondensierte Atemluft durchnässt. Der leichte, weiche 10D-Innenstoff punktet mit angenehmem Hautgefühl, dank elastischer Innennähte schmiegt sich der Schlafsack an und engt nicht ein. Das verhindert kalte Stellen. In der Hülle stecken 605 Gramm (Gr. Regular) superbauschkräf tige 800-Cuin-Daune, die mit ihrer Down-Codex-Zertifizierung für strenge Tierschutzvorgaben steht. Kältefeste Personen können den Xeros bis minus 15 Grad einsetzen, Frostbeulen bis minus acht.