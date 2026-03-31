Carstensz-Pyramide: Der höchste Berg auf einer Insel

Wir haben die wichtigsten Fakten zur Carstensz-Pyramide zusammengefasst:

Wo liegt dieser Berg? Die Carstensz-Pyramide (Puncak Jaya, 4.884 m) in Westpapua ist einer der faszinierendsten und extremsten Berge der Welt – nicht wegen ihrer absoluten Höhe, sondern wegen ihrer einzigartigen Kombination aus geologischer Besonderheit, politischer Brisanz und logistischer Herausforderung. Als höchster Inselberg der Erde und einer der Seven Summits thront sie im undurchdringlichen Dschungel Neuguineas, wo sie seit Jahrhunderten von indigenen Dani-Stämmen als heiliger Berg verehrt wird.

Die ursprüngliche Seven-Summits-Liste von Richard Bass nennt den Mount Kosciuszko (2.228 m) in Australien als höchsten Berg Ozeaniens. Dieser ist der höchste Berg auf dem australischen Festland, aber deutlich niedriger und technisch einfacher zu besteigen als die Carstensz-Pyramide. Geografisch und geologisch liegt die Insel Neuguinea, auf der sich die Carstensz-Pyramide befindet, aber ebenfalls auf der australischen Kontinentalplatte.

Wie komme ich hin? Die Anreise zur Carstensz-Pyramide ist eine der schwierigsten aller Seven Summits – weniger wegen der Höhe, sondern wegen der extrem abgelegenen Lage im Dschungel von Westpapua. Man fliegt am besten nach Jakarta oder Bali und von dort weiter nach Timika. Von dort geht es mit einem kleinen Buschflugzeug nach Sugapa oder Illaga. Dort beginnt dann erst die eigentliche Besteigung über steile Kalksteinwände (UIAA IV) und schmelzende Gletscher.

Wann war die Erstbesteigung? Die Erstbesteigung 1962 durch Heinrich Harrer markierte einen Meilenstein der Alpingeschichte. Der Name des Berges geht auf den niederländischen Seefahrer Jan Carstenszoon zurück, der im Jahr 1623 er als erster Europäer die Gletscher auf dem Gipfel sichtete. Heute ist der Berg vor allem ein Symbol für den Klimawandel: Seine Gletscher, einst ein Kuriosum am Äquator, sind seit 1980 um über 80 Prozent geschrumpft. Mit extremen Wetterumschwüngen, technisch anspruchsvollen Passagen und einer Erfolgsquote von nur 50% ist die Carstensz-Pyramide absolut kein Berg für Touristen!

Wie komme ich zum Gipfel? Die Standardroute für Expeditionen auf den Gipfel ist die sogenannte Normalroute (Harrer-Route). Die Route dauert ungefähr 12-15 Stunden (Auf-und Abstieg). Zuerst geht es einfach über Kalkstein, dann über steilere Felsabschnitte mit Fixseilen. Neben einem Reisevisum für Indonesien sind auch spezielle Reisegenehmigungen für Papua nötig. Ein Guide ist verpflichtend, aufgrund der abgelegenen Lage und der politisch sensiblen Atmosphäre. Anstatt 5-10 Tage durch den dichten Regenwald zum Basecamp zu trekken, kann man heutzutage auch mit dem Helikopter etwas von der Anreise abkürzen.