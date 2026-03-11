Eggental: Mountainbiken zwischen Rosengarten & Latemar

Tagsüber rockst du die Trails, nachmittags lässt du den Tag bei Livemusik und Drinks entspannt ausklingen, bevor am letzten Abend auf einer Almhütte gefeiert wird. Ein Community-Treffpunkt, der seinen Namen vom berühmten Alpenglühen hat – der "Enrosadira". Kein Wunder, dass selbst Doppelolympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle ins Schwärmen gerät: "Ein Träumchen auf zwei Rädern."
Rosadira Bike Days – vom 10. bis 14. Juni
Dich erwartet ein vielfältiges Programm mit geführten Touren für jedes Level – von der genussvollen Latemar Ronda mit Liftunterstützung bis zum anspruchsvollen Carezza-Trail. Mountain- und E-Mountainbiker können dort ihre Skills bei Fahrtechnik-Coachings verbessern, und in den Schrauber-Workshops gibt es viel Neues zu entdecken. Der Bike-Nachwuchs kommt mit spielerischen Angeboten ebenfalls voll auf seine Kosten – und ganz nebenbei genießt du auf dem Festival zahlreiche Südtiroler Spezialitäten.
Mehr über die Region
Das Eggental liegt in den Südtiroler Dolomiten, nur etwa 20 Autominuten von Bozen entfernt, und ist geprägt von den markanten Felsmassiven des Rosengartens und des Latemars, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Die Region bietet eine breite Palette an Möglichkeiten für Bergsportler, natürlich auch Wandern, Klettern und Klettersteige: von der entspannten Umrundung des kristallklaren Karersees bis zur schweißtreibenden Gipfeltour. Bezwinge den legendären Hirzelsteig direkt unter den senkrechten Wänden des Rosengartens oder begib dich auf eine Zeitreise in der Bletterbachschlucht, dem "Grand Canyon Südtirols":
Weitere Infos und Tipps
- Anreise: Von München übers Inntal und die Brennerautobahn bis nach Bozen Nord (280 km). Von Ulm über Fernpass und Brenner nach Bozen Nord (350 km). Von da aus nach Steinegg (10 km) oder über die Eggentaler Staatsstraße nach Obereggen (19 km), Deutschnofen (22 km) oder Welschnofen (17 km). Von München aus fahren im Zweistundentakt Direktzüge (Fahrtzeit knapp vier Stunden) nach Bozen – mit tagsüber guter Busanbindung in die Eggentaler Teilorte.
- Beste Zeit: Die Sommersaison der Bergbahnen in Welschnofen beginnt im Mai, in Obereggen öffnen die Lifte rund einen Monat später. Die Saison dauert erfreulich lang: bis weit in den Oktober hinein, mit bei Sonnenschein noch sehr angenehmen Tagestemperaturen. Im tiefer gelegenen Steinegg sind die Bedingungen für Mountainbiker meist sogar schon ab März perfekt.
- Infos & Übernachtung: Im Internet auf eggental.com gibt es alle Informationen zum Bike-Festival, zu Unterkünften und den Outdoor-Möglichkeiten in der Region.