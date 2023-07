Die schwedische Traditionsmarke ist vor allem durch mobile Kühlsysteme bekannt geworden, bietet mittlerweile aber eine breite Palette an Campingzubehör. Neu sind der Compact Camp Chair und die Compact Camp Bench sowie der dazugehörige Tisch mit Bambustischplatte. Alle drei Produkte haben wir in den französischen Alpen und im Hegau zehn Tage lang getestet, inklusive fast täglichem Gewitter.

Durch die Höhenverstellbarkeit ist der Tisch vielseitig einsetzbar, als Beistelltisch, Esstisch oder Kindertisch. Die Bambusplatte sieht wertig aus, lässt sich gut abwischen und vermittelt ein heimeliges Gefühl. Großer Nachteil ist allerdings das Gewicht. Während Stühle und Bank schnell eingepackt und mit an den See genommen werden können, ist der Tisch doch mit fast 10kg deutlich schwerer. Für Camper, die ihren Tisch gerne da stehen lassen, wo er ist, aber eine schöne Sache!

Die neue Campingbank aus Polyester und Aluminium ist schnell aufgebaut und auch schnell wieder klein verpackt. Sie ist bequem und hat für zwei Erwachsene oder bis zu drei Kinder Platz (Tragfähigkeit bis 136kg). Besonders beim Essen hat die Bank überzeugt, gute Sitzposition und wackelt nicht. Auch ein Wasserkanister lässt sich gut abstellen oder die Bank wird zur Fußbank in Verbindung mit den Stühlen. Die Sitzbank ist zwar relativ teuer, sucht aber in Sachen Bequemlichkeit, Stabilität und Packmaß ihresgleichen.

In den letzten Jahren waren wir eher mit einfachen und günstigen Campingmöbeln unterwegs. Nun also on tour in Frankreich mit den neuen und durchaus komfortablen Möbeln von Dometic, aus einem zweifellos höherpreisigen Segment. Das intuitive Aufbauen von Tisch, Bank und Stühlen klappte ohne Probleme und die Camper von der Nachbarparzelle schielten schon mal beeindruckt rüber. Die Möbel der schwedischen Traditionsmarke Dometic sind vor allem stabil und schön, nichts kibbelt oder rutscht, die Tischplatte und die Armlehnen aus Bambus beeindrucken und verleiten zu einem "Wohnzimmergefühl" in der Natur. Ohne Frage ein Highlight. Nach den täglichen Gewittern trocknete der Stoff schnell und auch der Wind warf die Möbel nicht um. Überzeugt hat uns vor allem die Bank: Kleines Packmaß, sehr standfest und vielseitig einsetzbar.