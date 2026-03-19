Decathlon kooperiert mit MediaMarktSaturn: Sport und Technik unter einem Dach

Startschuss in München: 1.000 m² Decathlon im MediaMarkt Los geht’s Ende März im PEP Einkaufscenter München-Neuperlach: Am 26. März 2026 eröffnet der MediaMarkt dort nach Modernisierung im neuen Design – und parallel startet darin die erste Decathlon Store-in-Store-Fläche mit rund 1.000 m² im Markt. Nach einem ersten Testlauf im MediaMarkt "Tech Village" in Hamburg ist das der nächste, deutlich größere Schritt für beide Unternehmen.

Warum das spannend ist, gerade für Outdoor-Fans Was im Alltag längst zusammengehört, wird hier konsequent so gedacht: Sport + Technik. Von Familien bis hin zu technikaffinen Sportler:innen teilen beide Händler eine ähnliche Zielgruppe. Für den Kunden heißt das: kürzere Wege und mehr Auswahl, wenn man für Touren, Training oder Reise alles auf einmal organisieren will – vom Layering über das Zelt bis zum Wearable.

Die Strategie dahinter Bei MediaMarktSaturn läuft das unter "Space-as-a-Service": Flächen werden so gestaltet, dass Partner ihre Produkte direkt im Markt präsentieren können – inklusive Beratung und "Anfassen statt Anklicken". Decathlon wiederum treibt damit seine Expansion voran: Bis Ende 2027 sollen es mindestens 150 Stores in Deutschland werden, aktuell sind es 105 Filialen. Kooperationen und flexible Flächen sollen dabei helfen, schneller neue Regionen abzudecken.