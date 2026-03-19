Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Outdoorwissen
Sonstiges

Decathlon kooperiert mit MediaMarktSaturn: Sport und Technik unter einem Dach

Sport und Technik vereint
Decathlon und Mediamarkt kooperieren

Outdoor-Equipment shoppen, danach gleich die passende Sportuhr anprobieren und noch schnell eine Powerbank fürs Wochenende einpacken? Genau auf diese "Lebenswelt" zielt eine neue Kooperation ab: Decathlon und MediaMarktSaturn starten in Deutschland eine strategische Partnerschaft – und bringen Sportartikel und Consumer Electronics künftig deutlich näher zusammen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.03.2026
Als Favorit speichern
Decathlon und Mediamarkt kooperieren
Foto: Neueröffnung Decathlon Filiale

Startschuss in München: 1.000 m² Decathlon im MediaMarkt

Los geht’s Ende März im PEP Einkaufscenter München-Neuperlach: Am 26. März 2026 eröffnet der MediaMarkt dort nach Modernisierung im neuen Design – und parallel startet darin die erste Decathlon Store-in-Store-Fläche mit rund 1.000 m² im Markt. Nach einem ersten Testlauf im MediaMarkt "Tech Village" in Hamburg ist das der nächste, deutlich größere Schritt für beide Unternehmen.

Warum das spannend ist, gerade für Outdoor-Fans

Was im Alltag längst zusammengehört, wird hier konsequent so gedacht: Sport + Technik. Von Familien bis hin zu technikaffinen Sportler:innen teilen beide Händler eine ähnliche Zielgruppe. Für den Kunden heißt das: kürzere Wege und mehr Auswahl, wenn man für Touren, Training oder Reise alles auf einmal organisieren will – vom Layering über das Zelt bis zum Wearable.

Die Strategie dahinter

Bei MediaMarktSaturn läuft das unter "Space-as-a-Service": Flächen werden so gestaltet, dass Partner ihre Produkte direkt im Markt präsentieren können – inklusive Beratung und "Anfassen statt Anklicken". Decathlon wiederum treibt damit seine Expansion voran: Bis Ende 2027 sollen es mindestens 150 Stores in Deutschland werden, aktuell sind es 105 Filialen. Kooperationen und flexible Flächen sollen dabei helfen, schneller neue Regionen abzudecken.

Wie geht’s weiter?

Das Konzept soll noch 2026 und 2027 auf weitere Standorte ausgerollt werden. Wenn das Münchner Pilotprojekt funktioniert, dürften "Sport meets Tech"-Flächen bald in mehr Städten auftauchen – interessant vor allem dort, wo Decathlon bislang noch nicht in der Nähe ist.

Mehr zum Thema Gadgets