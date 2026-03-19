Decathlon kooperiert mit MediaMarktSaturn: Sport und Technik unter einem Dach

Startschuss in München: 1.000 m² Decathlon im MediaMarkt
Los geht’s Ende März im PEP Einkaufscenter München-Neuperlach: Am 26. März 2026 eröffnet der MediaMarkt dort nach Modernisierung im neuen Design – und parallel startet darin die erste Decathlon Store-in-Store-Fläche mit rund 1.000 m² im Markt. Nach einem ersten Testlauf im MediaMarkt "Tech Village" in Hamburg ist das der nächste, deutlich größere Schritt für beide Unternehmen.
Warum das spannend ist, gerade für Outdoor-Fans
Was im Alltag längst zusammengehört, wird hier konsequent so gedacht: Sport + Technik. Von Familien bis hin zu technikaffinen Sportler:innen teilen beide Händler eine ähnliche Zielgruppe. Für den Kunden heißt das: kürzere Wege und mehr Auswahl, wenn man für Touren, Training oder Reise alles auf einmal organisieren will – vom Layering über das Zelt bis zum Wearable.
Die Strategie dahinter
Bei MediaMarktSaturn läuft das unter "Space-as-a-Service": Flächen werden so gestaltet, dass Partner ihre Produkte direkt im Markt präsentieren können – inklusive Beratung und "Anfassen statt Anklicken". Decathlon wiederum treibt damit seine Expansion voran: Bis Ende 2027 sollen es mindestens 150 Stores in Deutschland werden, aktuell sind es 105 Filialen. Kooperationen und flexible Flächen sollen dabei helfen, schneller neue Regionen abzudecken.
Wie geht’s weiter?
Das Konzept soll noch 2026 und 2027 auf weitere Standorte ausgerollt werden. Wenn das Münchner Pilotprojekt funktioniert, dürften "Sport meets Tech"-Flächen bald in mehr Städten auftauchen – interessant vor allem dort, wo Decathlon bislang noch nicht in der Nähe ist.