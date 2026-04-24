Die Brille der Zukunft schon heute: Oakley Meta Vanguard im Test

Willkommen in der Zukunft "Boom Boom" – dieser markante Sound beim Aufsetzen der Oakley Meta Vanguard lässt mich sofort an Tony Stark alias Ironman denken, wenn er in seinen High-Tech-Anzug schlüpft. Ich fühle mich, als wäre ich direkt in die Zukunft katapultiert worden. Erinnert ihr euch an Phil Dunphy aus Modern Family (s. u.) und seine Tech-Begeisterung? Genau so – nur dass es sich nach 2030 anfühlt.

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Design und Verarbeitung: Mehr als nur Style

Oakley Direkt in der Mitte verbirgt sich die Kamera. An den Bügeln sieht man die Auslöser und auf dem "O" an der Seite befindet sich der Touchscreen.

Auf den ersten Blick könnte die Meta Vanguard eine ganz normale, etwas kräftigere Oakley-Sonnenbrille sein. Schnittiges Design, funktionale Luftschlitze an der Oberkante – und dann entdeckst du sie: die kleine Kameralinse, dezent unterhalb der Schlitze versteckt. Das erste futuristische Detail.

Die Bügel fallen deutlich voluminöser aus als bei herkömmlichen Sportsonnenbrillen. Kein Wunder, schließlich verbergen sich darin jede Menge High-Tech-Features: hochwertige Lautsprecher, Mikrofon, drei Bedienknöpfe und ein Mini-Touchscreen. Das Herzstück aber ist der integrierte KI-Assistent – das eigentliche Alleinstellungsmerkmal dieser Brille.

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Der KI-Assistent für unterwegs Per Sprachsteuerung bedienst du alle Kamerafunktionen. Ein einfaches "Hey Meta, mach ein Foto" – zack, Foto im Kasten. "Hey Meta, nimm ein Video auf" oder "Hey Meta, starte ein Slow-Motion-Video". Die Bilder und Clips landen binnen Sekunden über die Meta-App auf deinem Smartphone.

Brauchst du Motivation beim Laufen? "Hey Meta, spiel meine Lauf-Playlist." Die Brille lässt sich mit Garmin-Geräten koppeln, sodass du auch deine Leistungsdaten abrufen kannst: "Hey Meta, wie hoch ist mein Puls?"

Weitere KI-Features wie eine Übersetzungsfunktion sind an Bord. Aber – und das ist wichtig – der KI-Assistent hat seine Grenzen! Alle Sprachbefehle brauchen ein paar Sekunden Reaktionszeit, und bei Anfragen, die nicht direkt Kamera oder Lautsprecher betreffen, sind die Ergebnisse oft noch ausbaufähig. Hier merkt man: Die Technologie ist beeindruckend, aber noch nicht vollständig ausgereift.

Ralf Bücheler

Was kann die Kamera? Actioncams kennst du von Helm- oder Brustmontage oder am Selfie-Stick. Die Meta Vanguard dreht den Spieß um: Die Kamera sitzt direkt auf deiner Nase. Du siehst permanent durch die Linse – das Bild, das du aufnimmst, hast du buchstäblich vor Augen. Das ist ein echter Game-Changer.

Kombiniert mit der Sprachsteuerung kannst du durchgehend aufzeichnen, ohne auch nur einmal die Hände vom Lenker oder den Trekkingstöcken zu nehmen.

Dein Nacken agiert als natürliches Stativ – kein Wackeln mehr wie beim Selfie-Stick. Ich garantiere dir: Du wirst deutlich häufiger fotografieren und filmen als bisher.

Technische Daten:

Full HD (1080p mit 30 oder 60 FPS), bis zu 5 Minuten Aufnahmezeit

3K-Qualität (30 FPS), maximal 3 Minuten

Bildstabilisierung nur im Full-HD-Modus (drei Stufen: niedrig, mittel, hoch)

12 Megapixel für Fotos

Ultraweitwinkel und Hochformat – ideal für Social Media

Was taugen die Lautsprecher? Die in die Bügel integrierten Open-Ear-Lautsprecher liefern eine erstaunlich gute Soundqualität. Klar, sie ersetzen keine richtigen Kopfhörer – Umgebungsgeräusche nimmst du weiterhin voll wahr. Beim Sport ist das aber sogar ein Vorteil, denn du bleibst aufmerksam für potenzielle Gefahren.

Ein kleiner Nachteil: Menschen in deiner unmittelbaren Nähe können mithören. Auf dem Trail oder beim Laufen ist das allerdings kaum relevant – du bist ja meist schnell an anderen vorbei.

Sonnenbrille mit Oakley-DNA Bei aller High-Tech darf man nicht vergessen: Die Meta Vanguard ist in erster Linie eine verdammt gute Sonnenbrille – typisch Oakley eben.

Sie ist zwar schwerer (67,2 g) als herkömmliche Modelle, dafür aber deutlich robuster. Das stabile Chassis steckt härtere Stürze locker weg, und die Brille ist wasserfest, schweiß- und staubresistent. Mit drei verschiedenen Nasenpads findest du garantiert die perfekte Passform – und dann sitzt sie bombenfest, auch unter dem Helm.

Die Gläser bieten eine hervorragende Rundumsicht bei allen Licht- und Wetterverhältnissen. Hier zeigt sich die jahrzehntelange Oakley-Expertise.

Bei aktiver Nutzung hält der Akku rund 6 Stunden durch. Das Clevere: Das mitgelieferte Etui dient gleichzeitig als Ladestation. Die Brille ist im Handumdrehen wieder vollgeladen, und auch das Etui selbst braucht nicht ewig an der Steckdose.

Lohnt sich der Kauf der Brille? Du bekommst im Grunde drei hochwertige Produkte in einem zukunftsweisenden Paket. Dafür sind 550 Euro ein durchaus fairer Preis – besonders, wenn du viel filmst, fotografierst und dabei maximale Flexibilität suchst.

Oakley Meta Vanguard im Partnershop bestellen Pro

Kamera und Lautsprecher per Sprachbefehl zu steuern, ist schlichtweg grandios

hervorragende Sonnenbrille, Actioncam und Kopfhörer in einem Gerät

Oakley-Qualität mit echtem Innovationssprung

Contra

viele KI-Funktionen sind noch nicht ausgereift

lässt sich nur mit Garmin-Geräten koppeln

Oakley

Die technischen Daten der Meta Vanguard 2 Mikro-Lautsprecher

5 Mikrofone

freihändige Sprachsteuerung

12 Megapixel Kamera

Touchpad-Bedienung

32 GB Flash-Speicher

IP 67 Gläser

Akkulaufzeit ca. 6 h

inkl. Ladeetui

Gewicht: 67,2 g

Preis: 550 €

im Partnershop bestellen Wem die High-Tech-Funktionen noch zu früh kommen, ist mit der Sphaera Slash von Oakley bestens bedient.

Oakley Nimmt man der Vanguard alle modernen Features weg, bekommt man die Sphaera Slash. Eine ausgezeichnete Sportsonnenbrille. UVP. 214€

Oakley Sphaera Slash im Partnershop bestellen Unsere Kollegen von bike-x haben die Meta Vanguard ebenfalls getestet. Natürlich mit stärkerem Fokus aufs Radfahren. Den Testeindruck seht ihr hier im Video.