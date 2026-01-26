Anmelden
Komoot launcht neue Apple-Watch-App: Navigation und Aufzeichnung ganz ohne Smartphone

Navigation am Handgelenk
Komoot bringt eigene App für Apple Watch

Komoot hat seine brandneue App für die Apple Watch veröffentlicht und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Outdoor-Fans: Die Navigation funktioniert nun komplett ohne Smartphone. Ab sofort können Nutzer ihre Touren direkt vom Handgelenk aus planen, aufzeichnen und navigieren – auch offline.

Veröffentlicht am 26.01.2026
Komoot Apple-Watch App
Foto: komoot

Navigation am Handgelenk: Funktionen im Überblick

Im Mittelpunkt der neuen App steht die Turn-by-Turn-Navigation. Gespeicherte Routen lassen sich vorab auf die Uhr laden und führen die User mit klaren Abbiegehinweisen zuverlässig ans Ziel, auch ohne Internetverbindung. Die Aktivität wird parallel aufgezeichnet und mit Echtzeit-Statistiken ergänzt.

Besonders praktisch: Die hochauflösenden, sportartspezifischen Karten zeigen Wege, Trails und Straßen im Detail und lassen sich direkt auf der Uhr bedienen. Zoomen und Verschieben sind ebenso möglich wie das Erkunden der Umgebung, etwa bei unklarer Wegführung oder zur Orientierung an Kreuzungen.

Integration ins Apple-Ökosystem

Die Routen lassen sich per iPhone-App synchronisieren und für die Smartwatch vorbereiten. Die Integration mit Apple Health ermöglicht eine nahtlose Trainingsdokumentation. Auch an widrige Bedingungen wurde gedacht: Mit der Water-Lock-Funktion bleibt der Touchscreen selbst bei Regen zuverlässig steuerbar.

Entwickelt zusammen mit der Community

Tom Eldred, Product-Manager bei komoot: Unser Ziel war es, die Watch-App vollständig eigenständig nutzbar zu machen. Für viele von uns ist das Beste am Draußensein das Abschalten – deshalb wollten wir der Community die Freiheit geben, ihr Smartphone zu Hause zu lassen oder zumindest in der Tasche zu behalten. Wenn Karte und Wegbeschreibung direkt am Handgelenk sind, kann man die Richtung prüfen, ohne anhalten zu müssen.

Die neue Watch-App basiert auf umfangreichem Nutzer-Feedback. Über 100 Interviews und mehrere Umfragen flossen in die Entwicklung ein. Kein Wunder, dass die App zu den meistgewünschten Funktionen der letzten Jahre zählt. Seit Anfang 2025 hat Komoot über 80 Verbesserungen umgesetzt, die Apple-Watch-App ist das bisher sichtbarste Ergebnis.

Eine Beta-Testerin berichtet: "Ich war heute auf einer Tour mit vielen Abzweigungen. Die Uhr hat mich fehlerfrei geführt, ohne dass ich mein Smartphone herausnehmen musste. Genau das habe ich mir seit Jahren gewünscht."

Da kommt noch mehr

Das Komoot-Team arbeitet bereits an weiteren Features: darunter automatische Routen-Neuberechnung, Live-Standortfreigabe für mehr Sicherheit und eine präzisere Synchronisation zwischen iPhone und Watch. Diese Funktionen sollen im Laufe des Jahres 2026 ergänzt werden.

