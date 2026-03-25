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Petzl Swift LT im Test: Federleicht, kompakt und leistungsfähig

Petzl Swift Relaunch
Erster Test der neuen Petzl Swift LT

Inhalt von

Federleicht, kompakt und dennoch erstaunlich leistungsfähig: Mit der Swift LT bringt Petzl den Nachfolger der Ultraleicht-Stirnlampe Bindi. Die LT ist nicht viel schwerer, passt in die hohle Hand und ist ideal für Touren, bei denen jedes Gramm zählt – oder als Backup im Rucksack.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.03.2026
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Petzl Swift Stirnlampen 2026
Foto: Petzl Distribution / Marc Daviet

In einem ersten Test überzeugte sie uns vor allem mit ihrem breiten Lichtkegel, der auch den Bereich direkt vor den Füßen gut abdeckt. Die Neue wiegt zwar sieben Gramm mehr, leuchtet aber auch heller: Mit 380 statt 200 Lumen strahlt sie auf höchster Stufe 65 Meter weit, wobei die Leistung nach dem Einschalten abfällt. Nach 15 Minuten erreicht sie noch 50 Meter und hält diesen Wert dann zwei Stunden lang. Das reicht zum Wandern super, zum Trailrunning über Wurzelpfade gerade so.

Manko: Sitzt die Lampe tief auf der Stirn, kann Licht durch das Gehäuse auf die eigene Nase fallen. Gut dagegen: der bereits erwähnte breite Lichtkegel und die Ausstattung. Es gibt drei Leuchtstufen, ein rotes Blink- und Dauerlicht, eine Tastensperre und eine Ladestandsanzeige, ebenso einen USB-C-Port. Ladedauer des Akkus (3,3 Wh): flotte zwei Stunden.

Pro & Contra zur neuen Petzl Swift LT

Das hat uns an der Stirnlampe gefallen:

 Ausleuchtung

 sitzt gut, wackelt nicht

 Ausstattung

 geringes Gewicht

Das weniger:

 Blendschutz nach unten / Licht kann nach unten "durchscheinen"

Die neuen Stirnlampen von Petzl: Swift LT und Swift RL
Petzl

Die Petzl Swift LT ist erhältlich in drei Farben: Black, White und Desert/Green (siehe Foto). Nachfolger der Bindi (hier bestellbar)

Technische Daten: Petzl Swift LT

  • Gewicht: 42 g (nachgewogen)
  • Stromversorgung: Lithium‑Ionen‑Akku, 800 mAh
  • Ladezeit: ca. 2 Std.
  • Schutzklasse: IPX4 (wetterfest)
  • Testdauer: 3 Monate
  • UVP: 55 € (hier bestellbar)
  • Leuchtkraft: 380 Lumen
Die neuen Stirnlampen von Petzl: Swift LT und Swift RL
Petzl

Dagegen bietet die neue Petzl Swift RL mit 1200 Lumen nach dem Relaunch noch einmal 100 Lumen mehr, als man sie beim Vorgängermodell zur Verfügung hatte. 

Neue Petzl Swift RL: mehr Lumen, weniger Gewicht, neuer Boost

Mit der überarbeiteten Swift RL schärft Petzl seine Performance-Stirnlampe nun noch weiter nach. Neben dem erhöhten Lichtstrom, der die gesamte sichtbare Helligkeit erweitert, wurde auch das Kopfband optimiert und das Gewicht auf 92 Gramm reduziert.

Die neuen Stirnlampen von Petzl: Swift LT und Swift RL
Petzl

Das spannendste Update ist aber der neue Boost-Modus: Er wird per Doppeltippen an der Seite der Lampe aktiviert und sorgt für sechs Sekunden besonders helles Licht. Das ist weniger als Dauer-Turbo gedacht, sondern als kurzer "Spot"-Moment, um z.B. Markierungen, Abzweige oder den Wegverlauf schnell auszuleuchten.

Technische Daten: Petzl Swift RL

  • Gewicht: 92 g
  • Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku, 2250 mAh
  • Ladezeit: ca. 5 Std.
  • Schutzklasse: IPX4 (wetterfest)
  • UVP: 125 € (hier bestellbar)
  • Leuchtkraft: 1200 Lumen
  • (alles Herstellerangaben)
Petzl Swift Stirnlampen 2026
Petzl

Beide neuen Lampen sind aufladbar über USB-C-Anschluss.


Herstellervideo

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