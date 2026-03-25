Petzl Swift LT im Test: Federleicht, kompakt und leistungsfähig

In einem ersten Test überzeugte sie uns vor allem mit ihrem breiten Lichtkegel, der auch den Bereich direkt vor den Füßen gut abdeckt. Die Neue wiegt zwar sieben Gramm mehr, leuchtet aber auch heller: Mit 380 statt 200 Lumen strahlt sie auf höchster Stufe 65 Meter weit, wobei die Leistung nach dem Einschalten abfällt. Nach 15 Minuten erreicht sie noch 50 Meter und hält diesen Wert dann zwei Stunden lang. Das reicht zum Wandern super, zum Trailrunning über Wurzelpfade gerade so.
Manko: Sitzt die Lampe tief auf der Stirn, kann Licht durch das Gehäuse auf die eigene Nase fallen. Gut dagegen: der bereits erwähnte breite Lichtkegel und die Ausstattung. Es gibt drei Leuchtstufen, ein rotes Blink- und Dauerlicht, eine Tastensperre und eine Ladestandsanzeige, ebenso einen USB-C-Port. Ladedauer des Akkus (3,3 Wh): flotte zwei Stunden.
Pro & Contra zur neuen Petzl Swift LT
Das hat uns an der Stirnlampe gefallen:
Ausleuchtung
sitzt gut, wackelt nicht
Ausstattung
geringes Gewicht
Das weniger:
Blendschutz nach unten / Licht kann nach unten "durchscheinen"
Technische Daten: Petzl Swift LT
- Gewicht: 42 g (nachgewogen)
- Stromversorgung: Lithium‑Ionen‑Akku, 800 mAh
- Ladezeit: ca. 2 Std.
- Schutzklasse: IPX4 (wetterfest)
- Testdauer: 3 Monate
- UVP: 55 € (hier bestellbar)
- Leuchtkraft: 380 Lumen
Neue Petzl Swift RL: mehr Lumen, weniger Gewicht, neuer Boost
Mit der überarbeiteten Swift RL schärft Petzl seine Performance-Stirnlampe nun noch weiter nach. Neben dem erhöhten Lichtstrom, der die gesamte sichtbare Helligkeit erweitert, wurde auch das Kopfband optimiert und das Gewicht auf 92 Gramm reduziert.
Technische Daten: Petzl Swift RL
- Gewicht: 92 g
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku, 2250 mAh
- Ladezeit: ca. 5 Std.
- Schutzklasse: IPX4 (wetterfest)
- UVP: 125 € (hier bestellbar)
- Leuchtkraft: 1200 Lumen
- (alles Herstellerangaben)