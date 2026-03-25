Petzl Swift LT im Test: Federleicht, kompakt und leistungsfähig

In einem ersten Test überzeugte sie uns vor allem mit ihrem breiten Lichtkegel, der auch den Bereich direkt vor den Füßen gut abdeckt. Die Neue wiegt zwar sieben Gramm mehr, leuchtet aber auch heller: Mit 380 statt 200 Lumen strahlt sie auf höchster Stufe 65 Meter weit, wobei die Leistung nach dem Einschalten abfällt. Nach 15 Minuten erreicht sie noch 50 Meter und hält diesen Wert dann zwei Stunden lang. Das reicht zum Wandern super, zum Trailrunning über Wurzelpfade gerade so.

Manko: Sitzt die Lampe tief auf der Stirn, kann Licht durch das Gehäuse auf die eigene Nase fallen. Gut dagegen: der bereits erwähnte breite Lichtkegel und die Ausstattung. Es gibt drei Leuchtstufen, ein rotes Blink- und Dauerlicht, eine Tastensperre und eine Ladestandsanzeige, ebenso einen USB-C-Port. Ladedauer des Akkus (3,3 Wh): flotte zwei Stunden.

Pro & Contra zur neuen Petzl Swift LT Das hat uns an der Stirnlampe gefallen:

Ausleuchtung

sitzt gut, wackelt nicht

Ausstattung

geringes Gewicht

Das weniger:

Blendschutz nach unten / Licht kann nach unten "durchscheinen"

Petzl Die Petzl Swift LT ist erhältlich in drei Farben: Black, White und Desert/Green (siehe Foto). Nachfolger der Bindi (hier bestellbar)

Technische Daten: Petzl Swift LT Gewicht: 42 g (nachgewogen)

42 g (nachgewogen) Stromversorgung: Lithium‑Ionen‑Akku, 800 mAh

Lithium‑Ionen‑Akku, 800 mAh Ladezeit: ca. 2 Std.

ca. 2 Std. Schutzklasse: IPX4 (wetterfest)

IPX4 (wetterfest) Testdauer: 3 Monate

3 Monate UVP: 55 € (hier bestellbar)

55 € (hier bestellbar) Leuchtkraft: 380 Lumen

Petzl Dagegen bietet die neue Petzl Swift RL mit 1200 Lumen nach dem Relaunch noch einmal 100 Lumen mehr, als man sie beim Vorgängermodell zur Verfügung hatte.

Neue Petzl Swift RL: mehr Lumen, weniger Gewicht, neuer Boost Mit der überarbeiteten Swift RL schärft Petzl seine Performance-Stirnlampe nun noch weiter nach. Neben dem erhöhten Lichtstrom, der die gesamte sichtbare Helligkeit erweitert, wurde auch das Kopfband optimiert und das Gewicht auf 92 Gramm reduziert.

Petzl Das spannendste Update ist aber der neue Boost-Modus: Er wird per Doppeltippen an der Seite der Lampe aktiviert und sorgt für sechs Sekunden besonders helles Licht. Das ist weniger als Dauer-Turbo gedacht, sondern als kurzer "Spot"-Moment, um z.B. Markierungen, Abzweige oder den Wegverlauf schnell auszuleuchten.



Technische Daten: Petzl Swift RL Gewicht: 92 g

92 g Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku, 2250 mAh

Lithium-Ionen-Akku, 2250 mAh Ladezeit: ca. 5 Std.

ca. 5 Std. Schutzklasse: IPX4 (wetterfest)

IPX4 (wetterfest) UVP: 125 € (hier bestellbar)

125 € (hier bestellbar) Leuchtkraft: 1200 Lumen

1200 Lumen (alles Herstellerangaben)

Petzl Beide neuen Lampen sind aufladbar über USB-C-Anschluss.



Herstellervideo

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