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Nitecore NB Air im Test: Warum diese kleine Powerbank ein Kraftpaket ist

Leichtgewicht mit Power
Klein, aber oho! Nitecore Powerbank NB Air im Test

Wer sein Smartphone auf Tour eifrig nutzt, kommt um eine Auffrischung des Akkus kaum umhin. Dafür reicht in fast allen Fällen die Nitecore NB Air.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.04.2026
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Mini-Powerbank Nitecore NB AIR
Foto: Nitecore

Pro und Contra

Das hat uns an der Powerbank gefallen:

 leicht

 klein

 wasserdicht (IPx7)

 USB-C-Ein-/-Ausgang mit schnellen 2,4 Ah

Nitecore NB Air hier bestellen

Der Powerbank im Test

5000 mAh liefert die mit einem Chassis aus schlagfestem Carbon gefertigte NB Air von Nitecore. Sie kostet zwar 45 Euro, ist aber nicht nur regenfest, sondern auch so klein und leicht, dass sie selbst beim Klettern in Mehrseillängenrouten oder Rennradfahren nicht zur Last fällt. Obwohl sie im Testzeitraum mehrfach nass wurde, ver- richtete sie ihren Dienst. Die vierstufige Ladestandsanzeige informierte dabei präzise über die Restkapazität, und der kombinierte USB-C-Ein-/-Ausgang eignet sich mit 18 Watt (5 V/2,4 A) auch zum Schnellladen – ziemlich perfekt der Kleine!

Mini-Powerbank Nitecore NB AIR
Nitecore

Die technischen Details:

  • Gewicht: 89 g
  • Maße: 11,24,81 cm
  • Test: 12 Monate
  • Preis: 45 €
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