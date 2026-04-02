Nitecore NB Air im Test: Warum diese kleine Powerbank ein Kraftpaket ist

Der Powerbank im Test

5000 mAh liefert die mit einem Chassis aus schlagfestem Carbon gefertigte NB Air von Nitecore. Sie kostet zwar 45 Euro, ist aber nicht nur regenfest, sondern auch so klein und leicht, dass sie selbst beim Klettern in Mehrseillängenrouten oder Rennradfahren nicht zur Last fällt. Obwohl sie im Testzeitraum mehrfach nass wurde, ver- richtete sie ihren Dienst. Die vierstufige Ladestandsanzeige informierte dabei präzise über die Restkapazität, und der kombinierte USB-C-Ein-/-Ausgang eignet sich mit 18 Watt (5 V/2,4 A) auch zum Schnellladen – ziemlich perfekt der Kleine!